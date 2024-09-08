醒目換樓客先出擊奪心頭好 新葵芳花園業主大減價賣樓 埋單帳蝕174萬(多圖)｜二手蝕讓

即使憧憬美國減息將至，惟放盤業主信心疲弱，市場續現蝕讓買賣。新葵芳花園一個兩房單位去年放盤，惟最終大減價近200萬元售出，原業主持貨4年帳面損手174萬元或25.5%離場。
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園A座高層08室，實用面積約418方呎，兩房間隔，附簇新裝修，整體保養企理，外望開揚景觀。原業主早於去年以705萬元放售單位，至近日降至520萬元吸引多組準買家，最後以508萬元成交，呎價約12,153元。
同類單位樓價3年跌近29%
翻查資料，A座高層08室屬該屋苑「樓皇」級別單位，其同向高層單位於2021年曾以712.8萬元創下高位紀錄，惟同類型樓價相隔3年大幅回落約28.7%。
⇊新葵芳花園A座高層08室⇊
放棄開心派對 提前8小時與業主達成交易
許偉業透露，新買家為區內換樓客，由於子女日漸長大希望換較大單位，上周已睇超過10個單位，其中一個心儀單位經已售出，即叫代理洽談新葵芳花園A座高層單位。由於原業主叫價大幅回落吸引多組準買家專誠預約睇樓，新買家心感不妙，為恐防生變，即使家庭當日有開心派對都要暫且放下，提前8小時趕到業主家中覆實510萬元底價，新買家再稍為還價2萬元，最後以508萬元成交奪得心頭好。據了解，簽約後業主電話仍響個不停，遲來睇樓客只能望門輕嘆。
據悉，原業主於2020年以682萬元購入單位，持貨約4年，帳面虧蝕174萬元，物業期內貶值約25.5%。資料顯示，新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，1983年7月入伙，樓齡將近41年，共有5座，提供1,264伙；屋苑鄰近港鐵葵芳站。