醒目換樓客先出擊奪心頭好 新葵芳花園業主大減價賣樓 埋單帳蝕174萬(多圖)｜二手蝕讓

翻查資料，A座高層08室屬該屋苑「樓皇」級別單位，其同向高層單位於2021年曾以712.8萬元創下高位紀錄，惟同類型樓價相隔3年大幅回落約28.7%。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園A座高層08室，實用面積約418方呎，兩房間隔，附簇新裝修，整體保養企理，外望開揚景觀。原業主早於去年以705萬元放售單位，至近日降至520萬元吸引多組準買家，最後以508萬元成交，呎價約12,153元。

⇊ 新葵芳花園 A 座高層 08 室 ⇊

放棄開心派對 提前 8 小時與業主達成交易

許偉業透露，新買家為區內換樓客，由於子女日漸長大希望換較大單位，上周已睇超過10個單位，其中一個心儀單位經已售出，即叫代理洽談新葵芳花園A座高層單位。由於原業主叫價大幅回落吸引多組準買家專誠預約睇樓，新買家心感不妙，為恐防生變，即使家庭當日有開心派對都要暫且放下，提前8小時趕到業主家中覆實510萬元底價，新買家再稍為還價2萬元，最後以508萬元成交奪得心頭好。據了解，簽約後業主電話仍響個不停，遲來睇樓客只能望門輕嘆。