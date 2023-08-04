重啟銷售｜傲玟拒賤價賣 餘貨招標推

九龍區新盤餘貨近期動作頻頻，何文田更有兩盤同步推貨應市。其中原由高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有的「傲玟」，部署月中重新啟動銷售，計劃以招標形式推售餘下約380伙，並於短期內開放現樓會所及示範單位予準買家預約參觀。

早前已獲滿意紙的「傲玟」，發展商金鋑有限公司委託仲量聯行為銷售顧問，仲量聯行資深董事李遠峰指，所有銷售程序均依據《一手住宅物業銷售條例》進行，售價會參考同區一手及二手物業造價，強調會以市價出售，推出的單位數目及戶型則視乎市場反應而定。

潘蘇通私人持有 現由羅兵咸接管

該盤現由羅兵咸永道會計師事務所接管，據售樓說明書顯示，項目賣方為金鋑有限公司(已委任接管人和經理人)，被問及會否擔心為求盡快還債而有機會「賤賣」單位套現，李遠峰表示，項目以招標形式出售已是較好方法讓買賣雙方釐定認為合理的成交價，避免出現低於市價成交。金鋑代表庄日杰稱，不希望項目出現「賤賣」情況，有關項目日後執修，將會由金鋑負責。據成交紀錄冊顯示，「傲玟」由2019年11月開售迄今累沽19伙，佔全盤單位總數410伙近5%，當中有17伙已收樓。

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