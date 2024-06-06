重慶富商連環蝕沽港豪宅 兩伙凱旋門銀主盤劈1500萬沽 涉資5800萬｜二手蝕讓

過去本港樓市升多跌少，惟近年樓價持續低迷，就連防守力較強的港島區藍籌屋苑，近期亦接連出現劈價及蝕讓成交。據資料指，有重慶富商早年積極來港買樓投資，其中有兩伙九龍站豪宅盤凱旋門單位，經多次加按後淪為銀主盤，並以7,300萬元放盤。據了解，該兩伙單位近日劈價1,500萬元後，成功沽出。

上述兩伙凱旋門單位為摩天閣中層B及C室，實用面積分別有840及846方呎，同屬三房間隔，單位最新各以約2,900萬元沽出，平均每呎售價約逾34,000元，合共涉資約5,800萬元，屬市價水平，而新買家以公司名義登記購入物業。據了解，該兩個單位原由重慶富商安晉辰及安政軍兄弟持有，兩人分別於2007年合共以約3,350萬元購入物業，惟兩人於2011年至2017年間，將單位加按予多間財務公司，最後淪為銀主盤。之後，銀主以7,300萬元放盤該兩個單位，近日大幅劈減1,500萬元沽出；若以07年買入價計算，兩個單位帳面共升值約2,450萬元。