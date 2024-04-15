量升價跌 二手私樓首季買賣登記反彈20% 每宗均價按季跌14%｜樓市數據

據土地註冊處最新數據指，今年第1季全港共錄6,096宗二手私樓買賣登記，較去年第4季的5,082宗上升20%，連跌3季後反彈兼創近3季最多，成交總值則因樓價疲軟，首季按季只相應微升3%，錄452.9億元，為連跌3季後轉穩。而今年首季每宗平均售價為742.94萬元，按季跌14%，並為2017年第3季以來的27季新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撤辣之下，樓市買賣應聲彈起，二手市場登記量料在次季顯著反映，有機會創下近年新高。

2 千萬以上豪宅升幅最多 若按樓價劃分，今年首季在9個樓價組別當中，錄得八升一跌，當中以樓價介乎2,001至5,000萬元者錄得最大升幅，季內有165宗買賣登記，按季大升41%；而601萬至800萬元及400萬元以內兩個樓價組別，亦分別升28%及22%，各錄1,051宗及1,807宗登記，為登記佔比較多的兩個銀碼層類別，反映中細價物業，在逆市中仍有剛性需求。至於登記量次多的401萬至600萬元樓價組別，也錄1,790宗登記，按季亦升20%。

按地區分析，從買賣最活躍的10個地區觀察，今年第1季錄得九升一跌，升幅介乎8%至37%不等，當中屯門區二手私樓登記量升幅最勁，季內錄得314宗登記，按季大升37%；將軍澳區及沙田區登記量，亦分別錄得34%及28%的升幅，各錄430宗及194宗，而將軍澳區更成為登記量最活躍的地區。

十大活躍屋苑首季買賣 按 季增 54% 如按屋苑劃分，今年首季十大活躍成交屋苑買賣登記量錄得全線上升，合共錄762宗登記，按季大升54%。季內登記量升幅最大的屋苑為杏花邨，共錄45宗登記，按季激增兩倍，其次為黃埔花園及YOHO TOWN，亦同告升1.64倍，各自錄得74宗及58宗登記。至於日出康城則以126宗登記，戰勝次位的嘉湖山莊(118宗)，成為最熱賣屋苑榜首，而按季也大增58%。