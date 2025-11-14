金沙濠逸花園 鄰近深圳大型現樓新盤 親民價61萬人幣有交易

深圳為內地一線城市，商業及生活配套成熟，但樓價高企，動輒每方米由數萬至十多萬元人民幣計。惠陽區與深圳坪山區接壤，惠陽與坪山行政邊界接連的鄰近區域(地產業內人士稱為「臨深片區」)，包括大亞灣技術開發區及淡水街道等區域，目前一手住宅樓價每平方米普遍約8,500至10,000元人民幣，僅為深圳坪山區樓價的三分之一左右，讓人能夠以親民的惠州價格置業，同時輕鬆暢享深圳與惠州兩地的商業及城市生活配套，亦已成為近年港人熱門置業地區。 60分鐘直達蓮塘口岸 「金沙濠逸花園」位於惠陽區石化大道，距離深圳地鐵14號線沙田站約7公里，車程約15分鐘，屬於臨近深圳一線樓盤。港人可從西九龍乘高鐵直達惠陽高鐵站，車程快至約1小時，票價約100元人民幣；此外亦可選擇由羅湖、福田口岸及蓮塘口岸乘深圳地鐵至14號線沙田站，在沙田站乘坐M187號公交車由直達屋苑旁的公交總站；乘的士或網約車前程蓮塘口岸車程僅約60分鐘，特別適合需經常返中港兩地人士。 「金沙濠逸花園」屬於「金沙濠逸」整個發展項目第1期，佔地約4.9萬方米。目前南區1至10棟現己建成現樓，提供1,170伙住宅。項目設有幼兒園、健康跑道、兒童樂園、健身區、陽光草坪等設施，並建有約7,000方米社區商業區，步行約6分鐘即到永輝超市，加上鄰近惠陽區萬達廣場、益田假日廣場，起居消閑購物輕鬆寫意。



附高質交樓標準配置 「金沙濠逸花園」設有6米高入戶中央空調大堂，區內罕見，在售現樓單位建築面積由約818至1,120方呎，提供2+1房至3+1房間隔，附帶精裝交樓標準，包括定制鋼木質入戶門、高品質花紋吊頂、客廳配影視背景牆、高儲物量浴室櫃及鏡框等。約818方呎2+1房售價由61萬元人民幣起，首付低至9萬餘元人民幣，即可享受深圳及惠州雙城都會圈生活配套、往來香港快捷便利的生活。

