金管局出招助建期買家 逾3500個單位料受惠 鐵路盤佔六成｜樓市分析

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取五大發展商包括長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)旗下所有新盤，以及首次推出300個單位以上新盤作統計，2021至2023年期間售出的一手私人住宅樓花物業買家選擇建築期付款，錄17,283宗，其中仍未做銀行按揭(扣除全額支付)的物業約有兩成，錄3,528宗。12月4日金管局推出一次性特別安排，銀行可以向於樓市高位以建築期付款購入樓花住宅物業的用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，相信上述約3,500多個買家將會受惠。

大部分單位將於明年上會

這3,528個未上會的物業，大部分將於2025年上會。其中四個主要樓盤合共2,654個，已佔未上會單位的75%，包括信和/嘉華/中國海外/港鐵的元朗錦上路站柏瓏1,125個、長實油塘親海駅650個、信和/嘉華/招商局置地/港鐵的將軍澳日出康城十一期凱柏峰556個、以及華懋/港鐵的何文田瑜一323個。上述四個樓盤，港鐵有份參與的三個共2,004個單位未上會，佔近六成。

以項目計，2022年4月開售的柏瓏一A期 - 柏瓏I未上會單位最多，錄577個。其次是2022年5月開售的柏瓏一B期 - 柏瓏II，錄548個。第三是2023年8月開售的親海駅II，錄500個。第四是2022年6月開售的日出康城十一期B - 凱柏峰 I，錄317個。其餘六個項目未上會單位分別錄49個至150個不等。