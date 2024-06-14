金管局擴大放寬按揭成數生效期 中原按揭王美鳳：降低上會困難帶來的撻訂風險

減少因估值下足而令上會困難及增加首期差額的負擔，減低因上會問題而面臨撻訂風險。(資料圖片)

中原按揭董事總經理王美鳳歡迎金管局將按揭放寬措施涵蓋範圍擴大至2024年2月28日前已簽訂的臨時買賣合約，相信有關擴大生效期的調整即時幫助尤其一兩年前選用建築期付款而現時準備上會的樓花買家，基於按揭成數同步放寬而順利上會，減少因估值下足而令上會困難及增加首期差額的負擔，減低因上會問題而面臨撻訂風險。

王美鳳指，樓價自2021年高位下跌約24%，而當中一至兩年前買入樓花並選用建期的買家，若現時準備申請按揭上會，或因樓價已下跌10%至20%而出現估價不足，由於銀行計算按揭成數以樓價及估值低者為準，當估值下跌，意味實質按揭成數下降，買家需增加首期差額方可上會。現時擴大放寬按揭生效期後，例如超過1,000萬元樓價的按揭成數可由過往五成提高至高達七成，即使估值下跌兩成，買家仍有機會基於按揭成數提高而無需補付首期差額而順利上會，避免因手頭資金不足而面臨違約風險。