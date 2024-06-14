金管局擴大放寬按揭成數生效期 利嘉閣按揭黃詠欣：防止撻訂潮湧現 令買家安居樂業

利嘉閣按揭代表董事總經理黃詠欣稱，有見在兩年多前購入新盤而選擇建期的買家，現時即將要上會，但卻要面對壓力測試、銀行對按揭業務取態不積極及出現估價不足的問題，可能最終逼於無奈撻訂，導致損失慘重、血本無歸。當中大部分買家都是耗盡畢生積蓄，繳付一至兩成首期，一心計劃購置一個「安樂窩」自住，其實他們已經接受樓價下跌這個事實，不過，無奈地申請按揭方面卻困難重重。

她表示，雖然去年至今，金管局先後多次放寛按揭措施，但每次新安排必定是在金管局公布後所簽訂的買賣合約才可以受惠，換言之，此前不同時期購入的新盤在建期上會時按揭安排可能會有所不同，例如計算借款能力及按揭成數等。