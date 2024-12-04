金管局放寬按揭成數及入息要求 利嘉閣按揭黃詠欣：「上會」所需現金減少 減輕買家壓力

金管局今日(4日)向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。在新措施下，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，於2021至2022年樓市高位購入樓花的建期買家處境為難，在此期間銀行估價持續下滑，跟買家當初的買入價有落差，令買家獲批按揭貸款額加上原來的首期還不足支付樓價，只好先靠自己掏腰包「抬錢上會」，以免弄致撻訂收場。而現時普遍樓花自開售至今其估價已下滑近10%至20%，買家要辦「上會」時，或要籌措多數十萬元甚至更多作補回樓價與貸款額差額。金管局是次的措施，相信有助部分建期買家擺脫目前的困境。