金管局新按揭措施助建期買家 中原按揭王美鳳：減低因上會問題而面臨撻訂風險

金管局今日(4日)宣布推出一次性的特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，包括銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇採用建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。 中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎，相信有關特別安排即時幫助2021年至2023年期間選用建築期付款而現時準備上會的樓花買家，減少因估值下足而令上會困難及增加首期差額的負擔，減低因上會問題而面臨撻訂之風險。樓價自2021年高位下跌約27%，而當中於2021年至2023年買入樓花並選用建期的買家，若現時準備申請按揭上會，或因樓價已下跌10%至逾20%而出現估價不足，由於銀行計算按揭成數以樓價及估值之低者為準，當估值下跌，意味實質按揭成數下降，買家需增加首期差額方可上會。

現時金管局容許銀行向有關買家提高按揭成數至八成，以及供款佔入息比率上限提高至六成，有效幫助抵銷因估值不足而令按揭金額下跌的問題，幫助樓花買家面對估值不足仍可基於按揭成數提高而無需補付首期差額順利上會，又或減少首期差額之負擔，避免因手頭資金不足而面臨違約風險。 王美鳳指出，有關特別安排下，有關期內樓花買家之物業估值若下跌幅度不多於12.5%，銀行按揭成數提高至八成後，樓花買家現可以毋須補付首期差額而完成上會。 例如買家於2023年7月以1,500萬元買入一手樓花單位，現時估值下跌15%至1,275萬元，以七成按揭計，買家可造按揭金額以成交價及估值之低者為準，可獲批按揭金額由1,050萬降至892.5萬元，買家須補首期差額157.5萬元，若未能解決首期差額或面臨撻訂風險；現容許銀行進一步提升按揭成數至八成後，買家可獲批的按額額增至1,020萬元，買家無需面對補付大額首期差額的問題。同時「供款與入息比率」上限由五成上調至六成，降低按揭門檻令貸款更易獲批。