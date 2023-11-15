金融海嘯入市南豐新邨兩房 業主今劈價近「2球」沽 造價見幾年低？｜二手樓成交

原業主於2008年金融海嘯時期以約184.8萬元購入單位，持貨約15年，即使現時大幅減價，帳面仍獲利270.2萬元，單位期內升值近1.5倍。

中原地產康怡及鰂魚涌區副區域營業董事袁廣達表示，南豐新邨4座高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔。今年7月份以650萬元放盤，最終以455萬元易手，累減195萬元或30%，造價為屋苑最少3年來新低，呎價約11,637元。據了解，新買家為用家。

二手樓價跌勢持續，部分入市年期較早的業主，決定止賺離場。毗鄰港鐵太古站的鰂魚涌南豐新邨，有2008年金融海嘯時入市的兩房業主，大劈價近200萬元沽貨止賺離場，代理指，成交價為屋苑最少3年來新低。

較同座低層戶 7 年前買入價低 8%

資料顯示，同座低層G室，實用面積同為391方呎，兩房間隔，於2016年以497萬元成交，意味最新成交單位造價，較7年前低層同類單位還低42萬元或約8.5%。至於南豐新邨對上一宗兩房單位成交追溯到今年8月，2座極低層C室，實用面積391方呎，以523萬元售出，呎價約13,376元。

南豐新邨位於鰂魚涌基利坊15至27號，入伙日期1977年8月，共有12座，提供2,826伙，單位實用面積由391至570方呎。

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