熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 深水埗錶行劫殺案 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 馬貝利 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-15 10:00:00

金融海嘯入市南豐新邨兩房 業主今劈價近「2球」沽 造價見幾年低？｜二手樓成交

分享：
金融海嘯入市南豐新邨兩房 業主今劈價近「2球」沽 造價見幾年低？｜二手樓成交

南豐新邨於10月未錄二手成交。(資料圖片)

二手樓價跌勢持續，部分入市年期較早的業主，決定止賺離場。毗鄰港鐵太古站的鰂魚涌南豐新邨，有2008年金融海嘯時入市的兩房業主，大劈價近200萬元沽貨止賺離場，代理指，成交價為屋苑最少3年來新低。

中原地產康怡及鰂魚涌區副區域營業董事袁廣達表示，南豐新邨4座高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔。今年7月份以650萬元放盤，最終以455萬元易手，累減195萬元或30%，造價為屋苑最少3年來新低，呎價約11,637元。據了解，新買家為用家。

原業主於2008年金融海嘯時期以約184.8萬元購入單位，持貨約15年，即使現時大幅減價，帳面仍獲利270.2萬元，單位期內升值近1.5倍。

Ad Block

較同座低層戶7年前買入價低8%

資料顯示，同座低層G室，實用面積同為391方呎，兩房間隔，於2016年以497萬元成交，意味最新成交單位造價，較7年前低層同類單位還低42萬元或約8.5%至於南豐新邨對上一宗兩房單位成交追溯到今年8月，2座極低層C室，實用面積391方呎，以523萬元售出，呎價約13,376元。

南豐新邨位於鰂魚涌基利坊1527號，入伙日期19778月，共有12座，提供2,826伙，單位實用面積由391570方呎。

即睇鰂魚涌南豐新邨放盤 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受