金額百億｜全年僅錄75宗 瀉63% 山頂南區豪宅成交 紀錄低

今年疫情持續下仍未通關，非本地投資者數目銳減，加上樓價回落及息口趨升等利淡因素，豪宅物業表現尋底。中原發表報告指，傳統豪宅地段山頂及南區今年一手及二手市場共錄75宗成交，成交金額約107.81億元，宗數較去年200宗大跌62.5%，為2015年有紀錄以來新低；金額亦按年減少58.7%。
中原地產山頂南區、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠指，山頂及南區年內錄69宗二手豪宅成交，較2021年178宗跌61.2%，為2011年有紀錄以來新低；成交金額84.21億元，較2021年184.4億元少54.3%。一手表現更為慘淡，全年僅錄得6宗成交，屬2015年有紀錄以來新低，較2021年的22宗急瀉72.7%；成交金額23.6億元，較去年76.64億元挫69.2%。
至於逾億元大額二手成交方面，年內共錄得21宗逾億元成交，較去年大跌47.5%，為6年新低；涉及總成交金額58.77億元，更見9年新低。何兆棠表示，主要與年內多間內房相繼現債務危機，影響內地富豪購買意欲，以及發展商採惜售有關。
外資撤港 租賃價量齊降逾兩成
租賃方面，今年錄429宗成交，按年少24.3%；涉及金額4,763萬元，降28.6%。今年月租10萬至20萬元的租賃成交最受影響，受外資公司撤離香港、部分公司倒閉及縮緊開支影響，流失部分目標租客。
料明年二手樓價約5%至10%波幅
何兆棠認為，明年初有望與內地全面通關，相信會加快社會復甦，利好樓市。美國加息估計將近見頂，買家恢復入市信心。二手方面，銀主盤、財困盤、遺產盤湧現，價錢吸引，而坐享獨立門牌、海景花園等優質洋房可獲買家垂青。他預料明年分層單位成交量升50%，洋房成交量亦有30%增長，二手樓價有約5%至10%波幅。一手方面，估計最少有5個全新盤明年登場，區內新樓豪屋現貨因應全新盤推廣受惠，預計交投量增加2倍，樓價水平維持平穩。至於租賃成交量料平穩，租金視乎單位配套及裝修程度，波幅有約5%至10%。
政府早前寬免海外人才來港置業的買家印花稅(BSD)，何兆棠稱，長遠對香港經濟有利，建議政府「減辣」，雙倍從價印花稅(DSD)由15%調整至8.5%，有助釋放二手購買力。