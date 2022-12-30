金額百億｜全年僅錄75宗 瀉63% 山頂南區豪宅成交 紀錄低

山頂及南區年內共錄得21宗逾億元成交，較去年大跌47.5%，為6年新低。(資料圖片)

今年疫情持續下仍未通關，非本地投資者數目銳減，加上樓價回落及息口趨升等利淡因素，豪宅物業表現尋底。中原發表報告指，傳統豪宅地段山頂及南區今年一手及二手市場共錄75宗成交，成交金額約107.81億元，宗數較去年200宗大跌62.5%，為2015年有紀錄以來新低；金額亦按年減少58.7%。

中原地產山頂南區、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠指，山頂及南區年內錄69宗二手豪宅成交，較2021年178宗跌61.2%，為2011年有紀錄以來新低；成交金額84.21億元，較2021年184.4億元少54.3%。一手表現更為慘淡，全年僅錄得6宗成交，屬2015年有紀錄以來新低，較2021年的22宗急瀉72.7%；成交金額23.6億元，較去年76.64億元挫69.2%。

至於逾億元大額二手成交方面，年內共錄得21宗逾億元成交，較去年大跌47.5%，為6年新低；涉及總成交金額58.77億元，更見9年新低。何兆棠表示，主要與年內多間內房相繼現債務危機，影響內地富豪購買意欲，以及發展商採惜售有關。

