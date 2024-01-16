金龍大廈三房套低市價兩成沽 前港足隊長陳偉豪促成交易(附亞洲盃心水)｜二手樓成交

二手業主普遍願擴大議幅，吸引睇樓客出動。中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角區內睇樓量較上月同期超出1倍，有部分換樓客樓於新年樓市「小陽春」前偷步入市，前港足隊長中原陳偉豪聯同北角半山柏景台第二分行客戶經理蘇靖然成功促成北角半山金龍大廈成交。 陳家鴻表示，單位為金龍大廈C座中層3室，實用面積約857方呎，三房套間隔，坐向西，屬樓王級數。業主兩年前放盤，當時叫價約1,800萬元，最終以1,220萬元沽出，累減580萬元或約37.8%，成交價較市價低約兩成，呎價約14,236元。

陳偉豪兩年前入行首套樓盤介紹 陳家鴻透露，陳偉豪加入中原地產後，首支放盤影片便是介紹上址，當時陳偉豪已對單位情有獨鍾，兩年來一直積極地向買家推介上址，近日終成功促成買賣。原業主於2010年5月以804萬元購入單位，持貨近14年，是次沽出帳面獲利416萬元，單位期內升值約52%。