銀主急出貨 低市價15%沽海怡半島三房 7年貶值逾2球｜藍籌屋苑

藍籌屋苑之一的海怡半島，最新有三房銀主盤以718萬元沽出，呎價約11,415元，低市價約15%。(資料圖片)

面對二手市況回軟，銀主亦加快出貨步伐。藍籌屋苑之一的海怡半島，最新有三房銀主盤以718萬元沽出，呎價約11,415元，低市價約15%。以單位於2017年買入價930萬元計算，7年間帳面貶值212萬元或近23%。

市場消息指，海怡半島1座高層B室，實用面積約629方呎，三房間隔。單位坐向西北，望海景。據悉，銀主放盤約2年，直至今年4月主動降價至835萬元後，獲區內客接洽。因銀主希望盡快沽出單位，願提供較大議價空間，最終以718萬元售出，呎價約11,415元。以單位於2017年買入價930萬元計算，7年間帳面貶值212萬元或約22.8%。