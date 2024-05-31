銀主急出貨 低市價15%沽海怡半島三房 7年貶值逾2球｜藍籌屋苑

面對二手市況回軟，銀主亦加快出貨步伐。藍籌屋苑之一的海怡半島，最新有三房銀主盤以718萬元沽出，呎價約11,415元，低市價約15%。以單位於2017年買入價930萬元計算，7年間帳面貶值212萬元或近23%。
市場消息指，海怡半島1座高層B室，實用面積約629方呎，三房間隔。單位坐向西北，望海景。據悉，銀主放盤約2年，直至今年4月主動降價至835萬元後，獲區內客接洽。因銀主希望盡快沽出單位，願提供較大議價空間，最終以718萬元售出，呎價約11,415元。以單位於2017年買入價930萬元計算，7年間帳面貶值212萬元或約22.8%。
較同類近期成交價低最多18%
據區內代理指，是次成交單位較市價低約15%。參考屋苑本月同類三房單位成交，如19座中層E室，成交價860萬元，呎價約13,608元；而2座高層A室，成交價875萬元，呎價約13,629元。即反映是次單位成交價較之分別低約16.5%至17.9%。
同屋苑兩房銀主盤劈價19%賣出
海怡半島早前亦有兩房銀主盤以580萬元「超筍價」成交，呎價約11,240元。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，單位為27座低層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，向東北，望園景，以銀主盤形式放盤。
原開價718萬元，最終以580萬元沽出，累減138萬元或19.2%，呎價約11,240元。翻查資料，同類型單位對上成交為4期26座低層B室，實用面積同為約516方呎，上月以590萬元售出，呎價約11,434元。
據了解，新買家為用家，見單位價錢吸引，間隔合適，即入市自用。原業主於2000年以220萬元購入單位，24年間物業升值約360萬元或約1.6倍。