銀主盤大貶值去貨！紅磡維港．星岸三房9年蒸發1688萬｜二手市況

銀主盤存量持續高企，為加快去貨更出現「要錢不要貨」，市場上接連出現銀主盤大貶值成交個案，其中紅磡維港．星岸一個三房新近以2,200萬元沽出，較9年前買入價蒸發1,688萬元或約43%。 據區內代理透露，紅磡本月暫錄得2宗銀主盤買賣，其中維港．星岸2座高層A室，實用面積約1,087方呎，三房間隔。單位於去年底淪為銀主盤，今年1月初叫價2,250萬元放售，議價後減50萬元或約2.2%，以約2,200萬元售出，呎價約20,239元。原業主於2016年以約3,888萬元購入單位，與最新成交價相比大幅低約43.4%，樓價於9年間蒸發達1,688萬元。

翻查資料，屋苑同座高層B室，景觀與A室相同，實用面積約1,102方呎，於去年10月以2,250萬元售出，呎價約20,417元，反映上述銀主盤成交屬市價水平。資料顯示，維港．星岸位於黃埔紅鸞道7號，2015年入伙，共有4座及洋房9間，提供321個單位。

玖瓏山四房套樓價 9 年跌價近 36% 沙田九肚山屋苑之一的玖瓏山亦錄得相關成交，市場消息指，玖瓏山月瓏閣第2座極低層複式單位，實用面積約2,157方呎，四房一套間隔，連659方呎花園及1個車位。 據悉，原業主由於財務原因，單位淪為銀主盤，最新以2,600萬元成交，呎價約12,054元，新買家為換樓客。原業主於2016年以4,038.24萬元入市，現沽出帳面損失1,438.24萬元，物業於9年間貶值約35.6%。