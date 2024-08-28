銀主盤存量打破金融海嘯紀錄！8月增至344間創17年新高 四成涉「財仔盤」

本港樓價以驚人速度向下，且經濟復甦緩慢，業主斷供物業情況再度升溫，令銀主盤數量不斷攀升。根據中原地產最新數字顯示，本港銀主盤存量連升3個月，8月增至344間，打破2008年金融海嘯紀錄，創近17年新高，總值逾35億元；當中逾四成銀主貨屬來自財務公司、多涉及加按而按爆煲的「財仔盤」。

經中原放售的銀主盤數量按年升逾三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，政府於今年2月底全面撤辣後，一度令樓市價量齊升，銀主盤消化力亦轉強，令銀主盤數量由2月高位316間，跌至3月262間。不過，隨着撤辣效力減退，樓市迅速打回原形，銀主盤數量更已連升三個月。截至本月28日，經中原地產放售的銀主盤數量升至344間，較7月的320間增近8%，亦較去年同期263間多逾三成。

值得留意的是，目前銀主盤數量已打破2008年金融海嘯期間最高位316間，創2007年11月錄433間後、近17年新高。陳永傑表示，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時本港的銀主盤數量也不夠今日多，可見現時樓市所面對的困境，以及業主斷供情況比金融海嘯更加嚴峻。