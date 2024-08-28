銀主盤存量打破金融海嘯紀錄！8月增至344間創17年新高 四成涉「財仔盤」

本港樓價以驚人速度向下，且經濟復甦緩慢，業主斷供物業情況再度升溫，令銀主盤數量不斷攀升。根據中原地產最新數字顯示，本港銀主盤存量連升3個月，8月增至344間，打破2008年金融海嘯紀錄，創近17年新高，總值逾35億元；當中逾四成銀主貨屬來自財務公司、多涉及加按而按爆煲的「財仔盤」。
經中原放售的銀主盤數量按年升逾三成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，政府於今年2月底全面撤辣後，一度令樓市價量齊升，銀主盤消化力亦轉強，令銀主盤數量由2月高位316間，跌至3月262間。不過，隨着撤辣效力減退，樓市迅速打回原形，銀主盤數量更已連升三個月。截至本月28日，經中原地產放售的銀主盤數量升至344間，較7月的320間增近8%，亦較去年同期263間多逾三成。
值得留意的是，目前銀主盤數量已打破2008年金融海嘯期間最高位316間，創2007年11月錄433間後、近17年新高。陳永傑表示，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時本港的銀主盤數量也不夠今日多，可見現時樓市所面對的困境，以及業主斷供情況比金融海嘯更加嚴峻。
手持最多貨「財仔」達70間銀主盤 佔整體兩成
2008年爆發金融海嘯，樓價在2008年3月至12月的九個月之間累跌23%；惟現時樓價相比2021年8月高位，累跌逾27%，其跌幅已超越金融海嘯。
至於現時遭銀主接管放售的344間銀主盤，總值逾35億元，當中住宅佔251間或73%，其餘為工商舖、車位及地皮。住宅銀主盤以樓價1,000萬元以下細價樓為主，佔逾八成。另一方面，8月逾四成銀主盤來自財務公司，即俗稱「財仔盤」，多涉及二按，二按的利率一般較高，斷供風險自然高。事實上，目前全港持有銀主盤貨量最多的機構，涉及一間財務公司，手持約70間銀主盤，佔整體銀主盤約兩成。
8月市場再新增51間銀主盤，包括啟德嘉峯滙1B座低層E室，實用面積289方呎，一房間隔，銀主開價547萬元放售，呎價約18,927元。業主2020年以740.9萬元買入單位，銀主開價較其買入價低26%。
此外，豪宅亦頻現斷供，大角咀一號‧銀海2座高層相連單位，實用面積合共2,042方呎，剛淪為銀主盤，每間叫價同為2,668萬元。
半新樓淪重災區 陳永傑期望施政報告救市
半新樓淪為銀主盤重災區，屯門掃管笏緹岸(原前恆大‧珺瓏灣)銀主盤數量增至4間，開價較業主買入價低兩成以上。叫價最平為2期5座中層M室，實用面積222方呎，開放式間隔，單位現被財務公司接管放售，叫價288萬元，呎價12,973元。業主2020年以428.2萬元買入，銀主開價較之低約33%。
陳永傑指出，近年息口持續高企，不少業主因加息後難以負擔高息而斷供，尤其是高成數物業，令銀主盤湧現。由於減息尚待出現，整體經濟復甦緩慢，銀主盤有回升趨勢，期望10月《施政報告》會推出措施穩定地產市道，勿讓樓市繼續下沉。