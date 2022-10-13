銀主盤存量見13年高 直逼海嘯水平 個別劈價近三成 陳永傑：政府減辣刻不容緩

本港經濟環境未有改善，樓市持續受壓，銀主盤數量倍升。據中原地產統計，現時全港銀主盤存量已突破200伙，創13年新高，直逼2008年金融海嘯水平。銀主盤近日開始減價，減幅高見近三成。中原地產住宅部總裁陳永傑認為，面對世紀疫情及加息，明年銀主盤數量有機會增至400至600個，政府減辣救市刻不容緩。

10月截止今日，全港銀主盤存量增至209伙，比9月的198伙再多11伙，是繼2009年11月後、13年以來首次升破200宗水平，與去年同期112宗相比，按年升近9成。今年首10個月，新增銀主盤數量已有215伙，超越去年全年209伙。

2008年金融海嘯爆發，引發樓價急跌，市場出現業主斷供情況，銀主盤亦開始湧現，短短大半年銀主盤由200多伙，增至300多伙。及後全球救市，除了減息，更史無前例推出量化寬鬆，樓市才見底反彈。

樓價每跌10% 銀主盤勢「複式上」

陳永傑指，目前全港銀主盤存量，可謂直逼金融海嘯水平。由於每個物業由斷供到變成銀主盤，快則半年，慢則年計，因此他估計，若經濟持續惡化，明年銀主盤數量將倍增至400至600間，而樓價每跌一成，銀主盤勢「複式上」，籲政府盡快減辣救市。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，自去年8月高位累挫逾一成。

據資料顯示，2008及2009年全年，本港新增銀主盤數量分別有633及705間，由於當年樓價於短短半年急跌近兩成，銀主盤劈價求售，很快被市場吸納。至2010年，銀主盤新增數量，回落至268伙。

全港最貴銀主盤劈價兩成求售

目前銀主盤存量中，住宅物業176伙或84%，其餘為車位、工商舖及農地等非住宅物業；這些住宅銀主盤，佔7成為樓價1,000萬元內的中小型上車盤，豪宅數目也不少，佔32間。

近日開始出現銀主盤減價求售。據知，近日有銀行一口氣推出14間銀主盤減價求售，減幅最高近三成。當中，中半山豪宅君珀複式單位，實用面積2,392方呎，屬全港最貴重銀主盤之一，於市場已放盤一段長時間，銀主原開價1.554億元，最新叫價減至1.215億元，勁減3,390萬元或近22%。原業主為一名內地客，早於2012年11月、即政府推出買家印花稅前夕入市，當年斥資約1.51億元入市。

銀主公屋減幅更高，黃大仙下邨龍裕樓中層戶，實用面積376方呎，現於自由市場及居二市場放盤，原本叫價分別578萬元及315萬元，現減至415萬元及255萬元求售，減幅28%及19%。

將軍澳海翩滙叫價平過業主買入價

入伙約4年的將軍澳海翩滙亦有銀主盤減價吸客，為6座一伙實用面積297方呎單位，銀主叫價由635萬元，降至525萬元，減幅達110萬元或約17.3%，呎價17,677元，叫價更平過業主於2020年5月的543.8萬元買入價。

繼2019新居屋「樓王」何文田冠德苑有單位淪為銀主盤後，2018新居屋「樓王」長沙灣凱樂苑亦再有單位淪為銀主盤。消息指，單位為A座低層戶，面積482方呎，銀主現於居二市場叫價595萬元，呎價12,344元。