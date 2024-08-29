銀主盤存量連升3個月 打破金融海嘯紀錄

樓價受壓加上高息持續，業主斷供情況再升溫，銀主盤數量更連升3個月。據中原地產最新數據，8月本港銀主盤增至344間，打破2008年金融海嘯316間紀錄，創近17年新高，總值逾35億元；當中逾四成來自財務公司、多涉及加按而按爆煲的「財仔盤」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，政府2月底撤辣後，銀主盤一度由2月高位316間降至3月262間，惟撤辣效力減退，樓市迅速打回原形。截至本月28日，經中原放售的銀主盤數量升至344間，較7月320間增近8%，較去年同期263間更多逾三成；數量創2007年11月錄433間後高，可見情況嚴峻。值得留意，樓價2008年3月至12月的9個月間累跌23%；惟現時樓價較2021年8月高位累跌逾27%，跌幅已超越金融海嘯。