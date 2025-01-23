銀主盤「賣10間多11間」 去年新增伙數創15年新高 新界兩區成重災區｜樓市數據

近年銀主盤湧現，部分銀主為求去庫存以平價吸客，吸引大量用家和投資者「執平貨」。中原地產數據顯示，去年銀主盤交投量急升逾五成，創下15年新高，升幅計更跑贏大市，是2024年樓市最活躍板塊之一。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，銀主盤是指業主無法償還按揭貸款，最終被承按銀行向法庭申請收回物業，再委託代理放售或公開拍賣。銀主盤湧現多為經濟不景時，不少業主因資金周轉問題無法供樓。另一急增成因，源於早幾年樓價升幅強勁，不少業主趁手上物業升值作「加按」套現，惟現時樓價由高位回落逾25%，加上息口上升，最終淪為銀主盤。

銀主盤存量連升 4 個月

雖然本港樓價於去年底開始止跌回穩，但銀主盤卻不斷攀升。數據顯示，本港銀主盤存量已連升4個月，去年12月增至360間，按年多16%，為2007年11月433個後、17年新高。

受惠去年政府宣布全面撤辣、減息及放寬按揭等利好因素，樓市氣氛好轉，不少銀行或財務機構為求套現積極「去庫存」，銀主盤多以低價吸客，當中更不乏近年才入伙的新樓，個別單位售價較一手價低近五成，自然成用家及投資者尋寶地，銀主盤「抵買」效應下去貨速度加快。