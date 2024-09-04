銀行恢復按揭現金回贈 中原按揭王美鳳：息率將回落 資金成本趨降

自8月中起銀行已逐步改善按揭取態，至今大部分銀行已回復如常按揭審批取態及步伐，亦有銀行重展積極樓按取態；而最近有部份銀行調高現金回贈，由清零上調至現金回贈介乎貸款額0.1%至0.25%，視乎客戶背景及貸款額等因素批出，提高回贈吸引客戶反映銀行抱正面積極樓按取態。

未提供回贈銀行料跟隨

中原按揭董事總經理王美鳳回應指出，相信未有提供回贈的銀行會相繼跟隨；此外，最近亦有個別大型銀行重新推出按揭預先批核服務，幫助準買家在置業前瞭解可獲銀行批核的按揭成數金額，讓買家入市更有信心，加上8月23日金管局聯同銀行公開表明若文件齊可於兩星期內向按揭申請人提供審批結果，從銀行最近增加回贈、重推按揭預批、提出兩星期審批指標、審批取態如常，反映銀行樓按取態已復常並漸趨積極，相信當9月中美國展開減息步伐、第4季至明年息率有望逐步回落下，銀行樓按積極性更會進一步增加，有利強化買家入市信心。