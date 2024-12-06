銅鑼灣兩房平台特色戶「4字頭」沽 內地客見價格相宜即入市自用｜二手樓成交

近期樓市充滿利好消息，加上本港樓價經歷數年調整，近期新盤及二手市場均現內地客蹤影。中原地產灣仔尚翹峰分行經理姚啟聰表示，銅鑼灣樂聲大廈A座平台特色戶，兩房間隔，實用面積約390方呎，連約180方呎平台，最新以420萬元沽出，較市價低約10%，呎價約10,769元。

據了解，新買家為內地客，心儀樂聲大廈位置便利，見價格相宜即入市自用。原業主早於2002年以98萬元購入單位，持貨約22年，是次沽售帳面獲利322萬元，物業期內升值約3.3倍。

資料顯示，樂聲大廈位於銅鑼灣怡和街19-31號，1977年入伙，共有2座，提供375個單位。