銅鑼灣兩房平台特色戶「4字頭」沽 內地客見價格相宜即入市自用｜二手樓成交

近期樓市充滿利好消息，加上本港樓價經歷數年調整，近期新盤及二手市場均現內地客蹤影。中原地產灣仔尚翹峰分行經理姚啟聰表示，銅鑼灣樂聲大廈A座平台特色戶，兩房間隔，實用面積約390方呎，連約180方呎平台，最新以420萬元沽出，較市價低約10%，呎價約10,769元。
據了解，新買家為內地客，心儀樂聲大廈位置便利，見價格相宜即入市自用。原業主早於2002年以98萬元購入單位，持貨約22年，是次沽售帳面獲利322萬元，物業期內升值約3.3倍。
資料顯示，樂聲大廈位於銅鑼灣怡和街19-31號，1977年入伙，共有2座，提供375個單位。
啟德海灣兩房1033.5萬沽
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期昨日(5日)錄得一宗兩房單位成交，為第2A座21樓D室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積534方呎，以1,033.5萬元售出，呎價19,354元。
據悉，買家為內地客，有見現時香港樓價低水，加上看好啟德區內前景，故購入單位作投資之用。
「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%；預計2025年3月31日入伙。