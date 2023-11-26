銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓

港島單幢盤爆巨額蝕讓個案！據代理指，銅鑼灣曦巒有兩房新近以1,058萬元易手，較原業主於2012年的買入價帳面虧損423萬元或約28.6%。翻查資料，樂壇天后容祖兒去年以1,025萬元沽出曦巒一房戶，帳面計蝕約110萬元。

累減 492 萬沽貨 呎價失2萬創屋苑新低

消息指，曦巒極低層D室，實用面積約587方呎，屬兩房連儲物室間隔。原開價1,550萬元，惟乏人問津，最終以1,058萬元沽出，累減492萬元或約31.7%，呎價約18,024元，料為屋苑近3年來首見成交呎價跌穿2萬元水平，並屬呎價新低紀錄。