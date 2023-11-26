熱門搜尋:
金馬獎2023 卓亦謙 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-26 22:15:37

銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓

分享：
銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓

銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓

港島單幢盤爆巨額蝕讓個案！據代理指，銅鑼灣曦巒有兩房新近以1,058萬元易手，較原業主於2012年的買入價帳面虧損423萬元或約28.6%。翻查資料，樂壇天后容祖兒去年以1,025萬元沽出曦巒一房戶，帳面計蝕約110萬元。

累減492萬沽貨 呎價失2萬創屋苑新低

消息指，曦巒極低層D室，實用面積約587方呎，屬兩房連儲物室間隔。原開價1,550萬元，惟乏人問津，最終以1,058萬元沽出，累減492萬元或約31.7%，呎價約18,024元，料為屋苑近3年來首見成交呎價跌穿2萬元水平，並屬呎價新低紀錄。

資料顯示，原業主於2012年以1,481萬元入市，持貨約11年，現轉手帳面虧損423萬元，單位期內大跌價約28.6%

銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓

曦巒近年業主普遍都要蝕讓賣樓。(資料圖片)

容祖兒亦損手離場

翻查資料，曦巒近年業主普遍都要蝕讓賣樓，當中最矚目為樂壇天后容祖兒於去年2月沽出一房單位，為低層A室，實用面積約465方呎，據悉原開價1,500萬元，最終1,025萬元易手，即累計劈價達475萬或約31.7%，呎價約22,043元。原業主為容祖兒及其母相關人士，於2012年以1,134.8萬元購入單位，持貨約10年帳面貶值約109.8萬元或9.7%

曦巒位於銅鑼灣希雲街38號，於20146月入伙，樓齡約9年，提供190伙，單位實用面積由3391,770方呎。

Ad Block
銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓 銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓 銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受