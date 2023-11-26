銅鑼灣單幢樓兩房持貨11年慘輸423萬 樂壇天后亦蝕百萬離場｜二手蝕讓

港島單幢盤爆巨額蝕讓個案！據代理指，銅鑼灣曦巒有兩房新近以1,058萬元易手，較原業主於2012年的買入價帳面虧損423萬元或約28.6%。翻查資料，樂壇天后容祖兒去年以1,025萬元沽出曦巒一房戶，帳面計蝕約110萬元。
累減492萬沽貨 呎價失2萬創屋苑新低
消息指，曦巒極低層D室，實用面積約587方呎，屬兩房連儲物室間隔。原開價1,550萬元，惟乏人問津，最終以1,058萬元沽出，累減492萬元或約31.7%，呎價約18,024元，料為屋苑近3年來首見成交呎價跌穿2萬元水平，並屬呎價新低紀錄。
資料顯示，原業主於2012年以1,481萬元入市，持貨約11年，現轉手帳面虧損423萬元，單位期內大跌價約28.6%。
容祖兒亦損手離場
翻查資料，曦巒近年業主普遍都要蝕讓賣樓，當中最矚目為樂壇天后容祖兒於去年2月沽出一房單位，為低層A室，實用面積約465方呎，據悉原開價1,500萬元，最終以1,025萬元易手，即累計劈價達475萬或約31.7%，呎價約22,043元。原業主為容祖兒及其母相關人士，於2012年以1,134.8萬元購入單位，持貨約10年帳面貶值約109.8萬元或9.7%。
曦巒位於銅鑼灣希雲街38號，於2014年6月入伙，樓齡約9年，提供190伙，單位實用面積由339至1,770方呎。