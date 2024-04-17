銅鑼灣希雲大廈無人承價流拍收場 金朝陽：重建後估值低於強拍底價

金朝陽集團(878)持有逾八成業權的銅鑼灣希雲大廈，早前獲批出強拍令，於今日(17日)下午由仲量聯行進行強制拍賣，底價24.25億元，現場消息指，金朝陽未有派代表到場競投，最終項目未獲買家承價遭收回，成為強拍條例生效後第4宗「流拍」個案。

翻查資料，強拍條例下首宗「流拍」個案為寶聲集團旗下九龍城獅子石道73及75號全幢物業，於2020年11月以底價逾2.23億元拍賣，惟無人承價被收回。

金朝陽：重建後市值約 21 億元

金朝陽晚上發通告指，經審慎考慮香港現時的經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在是次拍賣中作出投標。根據威格斯編製的估值報告，於今年2月29日希雲大廈於重建後的市值約21億元，低於是次強拍底價24.25億元。

集團稱，現正尋求法律顧問意見，以探索及評估下一步就該地段擁有權可能採取的不同方案，包括但不限於與各註冊擁有人聯絡及訂立私人協議，以購買餘下單位；或向土審處申請延長舉行另一次拍賣的時間，並申請下調底價以與該地段的當前市值一致。