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2024-05-30 23:17:34

銅鑼灣私樓一房入市11年轉手勁蝕818萬 夠買兩間第一城｜二手蝕讓

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銅鑼灣私樓一房入市11年轉手勁蝕818萬 夠買兩間第一城｜二手蝕讓

銅鑼灣私樓一房入市11年轉手勁蝕818萬 夠買兩間第一城｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，有11年前入市銅鑼灣私樓一房單位的業主，今沽貨帳面竟勁蝕818萬元離場，樓價蒸發超過52%

市場消息指，銅鑼灣yoo Residence高層G室，實用面積約355方呎，一房間隔。最初叫價850萬元，已屬「蝕本價」放盤，最終以750萬元沽出，減價100萬元或約11.8%，呎價約21,127元。

蝕幅料創屋苑歷來最高

原業主於2013年以約1,568萬元一手購入單位，當時呎價高見44,170元，持貨約11年，現轉手帳面勁蝕818萬元，物業期內大幅貶值約52.2%，蝕幅除見近期二手市場最大宗外，亦料創屋苑歷來最高。不過據區內代理透露，發展商當年推售項目時曾向買家提供不少現金回贈優惠，估計原業主實際損手金額會較帳面少。

翻查資料，屋苑近4年來二手成交普遍見紅，蝕幅介乎33%49%，對上一宗為高層G室，實用面積約355方呎，一房間隔，今年4月以700萬元成交，呎價約19,718元；原業主於2013年以1,363.91萬元入市，今沽貨帳面損失663.91萬元或49%

銅鑼灣私樓一房入市11年轉手勁蝕818萬 夠買兩間第一城｜二手蝕讓

翻查資料，yoo Residence近4年來二手成交普遍見紅，蝕幅介乎33%至49%。(資料圖片)

至於是次成交帳面虧損金額達818萬元，足以購入藍籌屋苑之一的沙田第一城2個兩房單位。沙田第一城39座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，近日以400萬元售出，呎價約14,085元；另屋苑44座中高層A室，同為實用面積約284方呎兩房，本月亦以400萬元成交。

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yoo Residence位於銅鑼灣銅鑼灣道33號，20158月入伙，樓齡約8年多，設1座住宅大樓，提供144伙，單位實用面積介乎3345,193方呎。

即睇銅鑼灣yoo Residence放盤 (House730)

銅鑼灣私樓一房入市11年轉手勁蝕818萬 夠買兩間第一城｜二手蝕讓

藍籌屋苑之一的沙田第一城近期兩房單位成交價約400萬元。(資料圖片)

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