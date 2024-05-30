銅鑼灣私樓一房入市11年轉手勁蝕818萬 夠買兩間第一城｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，有11年前入市銅鑼灣私樓一房單位的業主，今沽貨帳面竟勁蝕818萬元離場，樓價蒸發超過52%。

市場消息指，銅鑼灣yoo Residence高層G室，實用面積約355方呎，一房間隔。最初叫價850萬元，已屬「蝕本價」放盤，最終以750萬元沽出，減價100萬元或約11.8%，呎價約21,127元。

蝕幅料創屋苑歷來最高

原業主於2013年以約1,568萬元一手購入單位，當時呎價高見44,170元，持貨約11年，現轉手帳面勁蝕818萬元，物業期內大幅貶值約52.2%，蝕幅除見近期二手市場最大宗外，亦料創屋苑歷來最高。不過據區內代理透露，發展商當年推售項目時曾向買家提供不少現金回贈優惠，估計原業主實際損手金額會較帳面少。