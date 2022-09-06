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地產
2022-09-06 04:31:12
日報

銅鑼灣罕見新盤 THE HAYWORTH BY V日內開售

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TheVGroup 陳韻雲

The V Group 創辦人兼主席陳韻雲

座落銅鑼灣鬧市核心地段，The V Group旗下全新住宅項目的THE HAYWORTH BY V將於9月9日開賣，率先推出6伙發售，主打都市上班族或旅居的商務客戶，全棟物業提供64伙單位，全部連家具裝潢，買家可即買即住。

THE HAYWORTH BY V座落銅鑼灣怡和街9-15號，前身為服務式住宅，耗資2億用2年時間裝修，打造全新住宅項目。項目位於大廈的8至19層，單位實用面積介乎274至875平方呎的單位，涉及64個單位，包括38個1房戶、20個2房戶、6個3房戶。發展商早前公佈將率先推出6個1及2房單位，實用面積由274至599平方呎，連同全屋訂造傢俱裝修配套及名牌電器發售，將於9月9日開賣，同日公布價單。

項目步行至銅鑼灣港鐵站僅2分鐘，交通方便快捷。附近有多個商場大型百貨及名店林立，亦有多國特色食肆供選擇，日常生活購物、美食、娛樂近在咫尺。附近亦有維多利亞公園、中央圖書館等設施，是同區多年來罕見的新盤供應。

THEHAYWORTHBYV

THE HAYWORTH BY V 日前開放示範單位。

THEHAYWORTHBYV

THE HAYWORTH BY V 的單位均連同品味傢具裝修，可即買即住，適合都市上班族及旅港商務人士。

THEHAYWORTHBYV

浴室配備大理石紋瓷磚，黑白瓷磚拼湊成強烈對比。

即買即住 配品味傢具裝修

所有單位均配有型格裝修，室內設計以法式經典配搭中國風為主調，締造室內輕奢華感。部份單位設有玻璃趟門間隔，擴大空間感；單位內設有浴缸，在同類大小單位非常罕見；更有訂造的鏡櫃增加室內空間感，同時讓自然光穿透到屋內的不同區域。

頂層天台 盡覽都市全景

項目部分單位設有陽台，頂層更設配置品味傢具，面積介乎241至429呎的天台可供買家選購，將於稍後推出。發展商並與不同銀行合作提供高達樓價90%的按揭保險計劃，還款期為30年。

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