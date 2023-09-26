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地產
2023-09-26 22:26:00

銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

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銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

香港全面通關後，商舖表現造好，其中核心零售區之一的銅鑼灣近期接連錄得租務成交，包括羅素街、波斯富街等，且租金亦見回升，更較疫情期間的低位有不俗的反彈幅度。

市場消息指，銅鑼灣羅素街59號地下G舖，面積約700方呎，獲藥房以每月約50萬元承租，呎租約714元。該舖位處羅素街及利園山道交界，正對希慎廣場。該舖現由時裝店以每月約28萬元承租，即新租金回升近八成，惟與高峰期約216萬元相比，仍大跌約77%

資料顯示，上述舖位由資深舖位投資者黎永滔持有，過往曾獲鐘錶品牌Daniel Wellington以每月約100萬元承租，於新冠疫情期間獲口罩店以約10多萬元承租。

銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

銅鑼灣羅素街59號地下G舖現由時裝店以每月約28萬元承租。(資料圖片)

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波斯富街「舖王」40萬轉租予時裝店

至於波斯富街與羅素街交界「舖王」亦將有「新主人」，獲時裝店以每月約40萬元承租，租約期2年。該舖位為銅鑼灣波斯富街76號地下，建築面積約600方呎，英皇國際(163)2011年以3.8億元購入，呎價高見約63.3萬元，曾為全港舖王紀錄。

該舖位高峰期月租達179萬元，惟去年3月第五波新冠疫情期間，由口罩店以每月10萬元承租，較高峰期急插約94%。據了解，口罩店於年初簽新約，料月租約15萬元，現成功轉租予時裝店，租金上升約1.67倍，惟較高峰期仍挫近78%

銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

波斯富街與羅素街交界「舖王」獲時裝店以約40萬元承租，租約期2年。(資料圖片)

啟超道地舖租金較疫情回升近40%

毗鄰羅素街的啟超道亦錄得租務成交，仲量聯行表示，本地化妝及保健品店租用啟超道4號地舖，面積約1,500方呎，將於10月開設在港的第4間分店，每月租金約50多萬元，租金較疫情期間租予時裝店的約40萬元租約回升近40%，惟租金仍較高峰期時周大福以月租約230萬元承租，低逾75%。據了解，新租客為藥粧店Sakara

仲量聯行商舖部董事鄭雄偉稱，該品牌今年已先後在尖沙咀廣東道、海防道及加拿芬道承租舖位，是次首次落戶港島便挑選啟超道，主要原因是看中其鄰近利園區一帶的購物地段，既位處銅鑼灣兩大商場及百貨公司之間，希慎興業(014)亦經常在該區一帶舉辦活動，對人流及商業活動有一定保證。除該品牌外，該舖位同時吸引3家零售商洽租，為過去3年疫情未見，羅素街現時亦暫未見類似情況。

銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

藥粧店Sakara以約50多萬元承租啟超道4號地舖。(資料圖片)

英國發展商80萬短租羅素街全幢物業

另外，英皇持有的銅鑼灣羅素街2224號全幢物業，總面積約8,740方呎，獲英國發展商Berkeley Group以約80萬元承租，料作推廣旗下物業之用，呎租約92元。據悉，租期僅約一個多月。資料顯示，上址於去年8月由Esprit短租，據報月租約25萬元，租期3個月。

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銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

英國發展商Berkeley Group以約80萬元承租羅素街全幢物業。(資料圖片)

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