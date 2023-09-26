銅鑼灣舖位租務轉旺！藥房月租50萬進駐羅素街 本地藥粧店於啟超道設第4分店

香港全面通關後，商舖表現造好，其中核心零售區之一的銅鑼灣近期接連錄得租務成交，包括羅素街、波斯富街等，且租金亦見回升，更較疫情期間的低位有不俗的反彈幅度。

市場消息指，銅鑼灣羅素街59號地下G舖，面積約700方呎，獲藥房以每月約50萬元承租，呎租約714元。該舖位處羅素街及利園山道交界，正對希慎廣場。該舖現由時裝店以每月約28萬元承租，即新租金回升近八成，惟與高峰期約216萬元相比，仍大跌約77%。

資料顯示，上述舖位由資深舖位投資者黎永滔持有，過往曾獲鐘錶品牌Daniel Wellington以每月約100萬元承租，於新冠疫情期間獲口罩店以約10多萬元承租。