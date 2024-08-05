高力及第一太平戴維斯獲委託為聯合獨家代理出售香港銅鑼灣開平道1號CUBUS全幢物業，意向書截標日期為今年10月8日正午12時正。據悉，物業由豐泰地產投資持有，現時市值約14億元。

物業座落於銅鑼灣開平道，為一幢25層高的銀座式商廈；地盤面積約4,048方呎，總建築面積約67,886方呎，平均建築面積由2,657至3,574方呎，層與層之間的高度約3.8米至5米，樓層負重量約5kPa；此外，大廈內備有3部觀光升降機及1部設有獨立入口貨運升降機，以便商戶使用。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業位於銅鑼灣希慎商業區內，附近圍繞多幢著名甲級商廈、零售酒店等，為區內另一黃金商業地段，距離港鐵銅鑼灣站約5分鐘步程，地點方便，人流不絕。