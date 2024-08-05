銅鑼灣CUBUS全幢銀座式商廈放售

高力及第一太平戴維斯獲委託為聯合獨家代理出售香港銅鑼灣開平道1號CUBUS全幢物業，意向書截標日期為今年10月8日正午12時正。
物業座落於銅鑼灣開平道，為一幢25層高的銀座式商廈；地盤面積約4,048方呎，總建築面積約67,886方呎，平均建築面積由2,657至3,574方呎，層與層之間的高度約3.8米至5米，樓層負重量約5 kPa；此外，大廈內備有3部觀光升降機及1部設有獨立入口貨運升降機，以便商戶使用。
高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業位於銅鑼灣希慎商業區內，附近圍繞多幢著名甲級商廈、零售酒店等，為區內另一黃金商業地段，距離港鐵銅鑼灣站約5分鐘步程，地點方便，人流不絕。
可作零售餐飲及寫字樓之用
CUBUS毗鄰逾百萬方呎的加路連山道大型綜合發展項目，由希慎與華懋集團主理，計劃發展3幢商業大廈，並設有6萬方呎的都會綠洲公園。同時為配合發展，有蓋行人通道系統將會由希慎廣場開始接通整個利園區，並連接港鐵銅鑼灣站；而項目亦計劃日後以隧道將多個停車場連接起來，以減少路面交通擠塞及污染。因此，進一步大大提升了周邊物業的價值。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠稱，CUBUS落成於2010年，曾獲得亞太房地產大獎(Asia Pacific Property Awards)的最佳零售建築項目(Best Retail Architecture)殊榮。大廈以近180度落地玻璃外牆設計，入口設有戶外大型電子屏幕及外牆矚目戶外廣告位置，現時租戶大多以國際知名餐廳、消閒娛樂為主，部分單位更設有露台。
物業屬黃金商業地段，區內全幢銀座式商廈放售更為罕有；該類物業不僅可作零售餐飲用途外，更可作寫字樓之用，於投資市場上向來頻受歡迎。