銅鑼灣The HEDON全幢放售 傳意向價6億(多圖)｜商廈市況

物業座落於銅鑼灣勿地臣街及耀華街交界，為一幢27層高的銀座式商廈。總建築面積約46,183方呎，每層面積介乎約1,955至2,142方呎，23至29樓分別為3,964方呎的複式商舖單位，層與層之間的高度逾4.8米，樓層負重量約5 kPa。大廈備有2部升降機以便標準樓層的商戶使用，其中一部更可直達天台樓層，方便租戶使用。此外，大廈更附設專用升降機貫通整個零售基座，方便旗艦店用戶使用。

The HEDON落成於2024年，以落地玻璃外牆設計，入口及外牆設有矚目戶外廣告位置，部分單位更設平台設施，大廈亦設有複式樓層供租戶選擇。現時租戶大多以國際知名餐廳、消閒娛樂為主。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，物業位處銅鑼灣核心區黃金消費地段，毗鄰時代廣場及利舞臺廣場，距離港銅鑼灣港鐵站A出口約2分鐘步程，地點方便，人流不絕。The HEDON 機電配套完善，高樓底，高承重， 合餐飲、美容、醫療等用途。

物業鄰近由希慎與華懋集團主理的加路連山道大型綜合發展項目，未來將計劃發展3幢商業大廈，並設有6萬方呎的綠洲公園。同時為配合發展，有蓋行人通道系統將會由希慎廣場開始接通整個利園區，並連接港鐵銅鑼灣站；而項目亦計劃日後以隧道將多個停車場連接起來，以減少路面交通擠塞及污染。因此，進一步大大提升周邊物業的價值。