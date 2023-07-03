銷情理想｜HENLEY PARK提價加推82伙 折實均呎22163元

發展商首推項目高座向維港及啟德體育園的一房連衣帽間單位。(資料圖片)

踏入下半年新盤市況轉旺，以折讓價開盤的恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK上周六首輪開售228伙，賣出逾80%單位，發展商乘勢加推3號價單，涉82伙，維持最高10%折扣優惠，折實價514.8萬元，折實平均呎價22,163元，平均提價約1%。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批單位實用面積250至649方呎。戶型涵蓋開放式至三房，當中包括4伙低座地下連花園特色戶。單位折實價514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價19,788至29,600元。入場單位1B座2樓K室，實用面積250方呎開放式戶，折實價514.8萬元，呎價20,592元。

林達民指，由於收到不少客人查詢向海單位，是次首度提供項目共6伙高座向維港及啟德體育園的一房連衣帽間單位；另因應首輪銷售早段已沽清兩房連衣帽間單位，是次推出升級版的兩房連衣帽間及工作間單位，實用面積604方呎。

海茵莊園兩日累沽14伙 吸金近6400萬

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤海茵莊園早前增加折扣優惠吸客，昨日展開新一輪銷售26伙。消息指，即日沽12伙，周末兩日合共累售14伙，套現近6,400萬元。成交單位售價372.2萬至605.4萬元，呎價16,592至21,316元，平均呎價18,488元。發展商指，項目自開放全新現樓示範單位後，兩日錄逾300參觀人次。

十大屋苑連續9個周末維持個位數成交

至於二手表現低迷，中原地產指，十大屋苑於過去周末兩日錄4宗成交，按周少55.5%，連續9個周末維持個位數成交。嘉湖山莊錄得2宗成交表現最好，海怡半島及麗港城各錄1宗交投，餘下7個屋苑未錄成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，最近各區新盤持續減價搶客，二手業主議價空間不大，難以追上新盤的減幅，導致二手交投受壓。

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