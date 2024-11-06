鋁窗保養6大要點｜好裝修

鋁窗每個屋企都一定會有，而使用壽命一般仲可以去到15至30年。但係好多人都會忽視咗鋁窗嘅保養工作，導致有安全隱患。今日就為大家盤點，去保養好屋企嘅鋁窗啦。
1. 日常保養基本功
妥善的日常保養是確保鋁窗安全的第一道防線。很多鋁窗問題都源於日常維護不足，因此養成良好的保養習慣至關重要。以下是必須注意的基本保養要點：
清潔方法：
- 使用清水配合柔軟抹布進行日常清潔
- 避免使用具腐蝕性的清潔劑，如強酸鹼類清潔劑
- 特別注意清理窗槽內的沙粒、落葉等雜物
- 定期使用吸塵機清理窗框溝槽內的積塵
窗鉸護理：
- 每月檢查窗鉸的鬆緊度
- 適量使用專門的窗鉸潤滑劑，切勿過量
- 發現鉸位生鏽或變形時，應立即尋求專業維修
- 保持鉸位清潔，避免污垢堆積
2. 安全使用守則
正確的使用方法能大大延長鋁窗的壽命，同時確保使用安全。不當的使用習慣可能導致鋁窗結構受損，增加意外風險。以下是重要的安全使用準則：
正確操作方式：
- 開關窗戶時動作要輕柔平穩
- 切勿用蠻力推拉窗戶
- 清潔時不要靠在窗戶上借力
- 禁止在窗戶上懸掛衣物或其他物品
定期安全檢查：
- 每週檢查窗框的穩固程度
- 留意密封條是否完好無損
- 檢查所有螺絲是否鬆脫
- 觀察玻璃有否出現裂痕或損壞
3. 特殊天氣的額外注意事項
香港常受颱風和暴雨影響，這些極端天氣可能對鋁窗造成嚴重損害。因此，在特殊天氣前後的檢查和保養尤其重要：
颱風季節前的準備：
- 全面檢查窗戶的各個部件
- 確保所有零件緊固
- 測試窗戶的開關是否順暢
- 必要時進行預防性維修
暴雨後的檢查：
- 仔細檢查是否有滲漏情況
- 確認窗框有否變形
- 檢查排水孔是否暢通
- 擦拭框架，避免積水造成生鏽
4. 專業維修時機
雖然日常保養可以由用戶自行進行，但某些情況必須尋求專業協助。及時識別這些情況能避免問題惡化，確保安全：
以下情況必須尋求專業人士協助：
- 窗戶出現異常聲響
- 開關時感到特別吃力
- 框架出現明顯變形或生鏽
- 玻璃出現裂痕或損壞
- 窗鉸鬆脫或變形
- 密封條嚴重損壞或脫落
5. 預防性維護建議
預防勝於治療，定期的預防性維護可以及早發現潛在問題，避免嚴重故障的發生。以下是重要的預防性維護措施：
定期保養計劃：
- 每季進行一次深層清潔
- 每半年檢查所有零件
- 每年進行一次專業檢查
- 及時更換老化的配件
日常注意事項：
- 保持窗框和玻璃清潔
- 避免讓灰塵在窗槽積聚
- 定期檢查密封條的狀況
- 保持窗戶周圍通風乾爽
6. 強制驗窗計劃須知
政府於2012年實施「強制驗窗計劃」，規定樓齡達10年或以上的私人樓宇（不高於3層的住用樓宇除外）的業主，如接獲屋宇署送達法定通知，須委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗，並負責監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。
如需進行訂明修葺，有關業主須委任一名註冊承建商，在一名合資格人士的監督下進行所需的訂明修葺。
重要提醒：
如遇到任何無法確定的問題，應立即諮詢專業人士，切勿貪圖方便自行處理，以免造成更大的損害或安全隱患。定期檢查和維護不僅是責任，更是對自己和他人安全的基本保障。此外，業主也應留意政府相關部門的指引和要求，確保符合相關法例規定。
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本文章內容及圖片均由專欄作者裝修佬提供。