鋁窗保養6大要點｜好裝修

鋁窗每個屋企都一定會有，而使用壽命一般仲可以去到15至30年。但係好多人都會忽視咗鋁窗嘅保養工作，導致有安全隱患。今日就為大家盤點，去保養好屋企嘅鋁窗啦。

妥善的日常保養是確保鋁窗安全的第一道防線。

妥善的日常保養是確保鋁窗安全的第一道防線。很多鋁窗問題都源於日常維護不足，因此養成良好的保養習慣至關重要。以下是必須注意的基本保養要點：

正確的使用方法能大大延長鋁窗的壽命，同時確保使用安全。

正確的使用方法能大大延長鋁窗的壽命，同時確保使用安全。不當的使用習慣可能導致鋁窗結構受損，增加意外風險。以下是重要的安全使用準則：

香港常受颱風和暴雨影響，這些極端天氣可能對鋁窗造成嚴重損害。因此，在特殊天氣前後的檢查和保養尤其重要：

雖然日常保養可以由用戶自行進行，但某些情況必須尋求專業協助。

雖然日常保養可以由用戶自行進行，但某些情況必須尋求專業協助。及時識別這些情況能避免問題惡化，確保安全：

預防勝於治療，定期的預防性維護可以及早發現潛在問題，避免嚴重故障的發生。

預防勝於治療，定期的預防性維護可以及早發現潛在問題，避免嚴重故障的發生。以下是重要的預防性維護措施：

6. 強制驗窗計劃須知

政府於2012年實施「強制驗窗計劃」，規定樓齡達10年或以上的私人樓宇（不高於3層的住用樓宇除外）的業主，如接獲屋宇署送達法定通知，須委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗，並負責監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。

如需進行訂明修葺，有關業主須委任一名註冊承建商，在一名合資格人士的監督下進行所需的訂明修葺。

重要提醒：

如遇到任何無法確定的問題，應立即諮詢專業人士，切勿貪圖方便自行處理，以免造成更大的損害或安全隱患。定期檢查和維護不僅是責任，更是對自己和他人安全的基本保障。此外，業主也應留意政府相關部門的指引和要求，確保符合相關法例規定。