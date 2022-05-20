錦上路新盤｜柏瓏II今首輪開賣428伙 市傳下午3時已售出逾80%單位

一手市場焦點項目、由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏II，今日(20日)進行首輪銷售428伙，據記者現場所見買家出席情況踴躍，場面熱鬧。市場消息指，截至今日下午3時，項目已沽出約356伙，佔今日發售單位總數428伙約83%。(攝影：陳奕釗)

信置營業部集團聯席董事田兆源、中國海外地產董事總經理游偉光、嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明、信置聯席董事楊文，以及中國海外地產營銷總監李承聰一早親臨項目位於尖沙咀中心的展銷廳現場打氣。

田兆源：今日銷情理想 短期內或加推新價單

田兆源表示，柏瓏II開賣首一個半小時已沽逾150伙，坦言買家揀樓速度非常快，又透露有部分買家購入兩伙及認購四房單位，若今日銷情理想，有機會短期內加推新價單應市。被問及目前本港樓市充斥多項不明朗因素，田兆源指買家入市前都會考慮自身的經濟能力，隨著新冠肺炎疫情放緩，市面上各項經濟活動復甦，留意到今日有不少年輕買家，亦有投資客，反映對後市有信心。