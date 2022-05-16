錦上路新盤｜柏瓏II再加推 暫收2800票 周五首輪賣428伙

新盤市場氣氛熾熱，發展商積極推貨應市。由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏II最新加推第3號價單，涉122伙，扣除最高16%折扣優惠，折實售價由651.16萬元起，折實平均呎價18,753元。發展商同時公布盡推3張價單合共428伙，將於本周五(20日)進行首輪銷售，本周四(19日)截止認購登記。項目截至今晚8時累收約2,800票，超額認購約5.5倍。

柏瓏II是次加推單位包括32伙一房、88伙兩房及2伙四房，價單訂價由775.2萬至2,129.5萬元，呎價介乎20,312元至24,031元。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價介乎651.16萬至1,788.78萬元，折實呎價由17,062元至20,186元。

最低售價單位為第1座1樓B6室，實用面積352方呎，屬一房開放式廚房間隔，折實售價651.16萬元，折實呎價18,499元。最低呎價單位為第1座1樓B10室，實用面積519方呎，兩房間隔，折實呎價17,062元，折實售價885.52萬元。

發展商同時公布首輪銷售安排，將盡推3張價單合共428伙，於本周五(20日)開賣，將於本周四(19日)截票。

柏瓏II由3幢5座物業組成，包括第1、7、8、9及10座，共提供805伙，實用面積由351至977方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔；當中以一至兩房戶型單位為主，佔總數逾七成。項目預計關鍵日期為2024年11月9日，樓花期約30個月。