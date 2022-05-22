錦上路新盤｜柏瓏II加推共288伙 折實651萬入場 周三次輪銷售

由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏II上周五(20日)首輪銷售428伙，單日售出超過九成單位。發展商乘勢添食，繼上周五即晚加推168伙後，再於昨日(21日)加推120伙，並落實將於本周三(25日)次輪開售288伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由651.7萬元起。

柏瓏II於上周五當晚加推第4號價單，涉168伙，折實平均呎價18,533元，與首輪銷售的428伙整體折實平均呎價18,326元相比，高約1.1%。今批168伙包括29伙一房、116伙兩房、19伙三房，以及4伙四房，實用面積由351至974方呎。單位折實售價由651.7萬至1,817.5萬元，折實呎價介乎17,132元至20,153元。最低售價單位為1座1樓B5室，實用面積351方呎，一房間隔，折實售價651.7萬元，折實呎價18,566元。最低呎價單位為8座1樓B7室，實用面積445方呎，兩房間隔，折實呎價17,132元，折實售價762.4萬元。