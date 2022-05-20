錦上路新盤｜柏瓏II吸引投資客入市 睇好前景+交通方便

一手市場焦點項目、由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏II，今日(20日)進行首輪銷售428伙，吸引不少買家一早等候揀樓，當中不乏柏瓏I向隅客及投資者。

8 號籌朱先生：擲千萬買兩房套投資

是次抽中8號籌的朱先生，斥資約1,000萬元購入1伙兩房套單位作投資，睇好該區未來發展潛力及交通配套漸趨完善，加上價錢合理，之前曾入票柏瓏I未能中籤，今次好好彩抽中較前號碼。本港樓市仍充斥美國加息等不明朗因素，不過他稱自己入市前已經考慮，同時亦有睇市場上其他項目，比較之下認為柏瓏II的周邊環境、未來發展等較好，故最終決定入票認購。

孫先生：入市對香港有信心

居住於屯門的孫先生是次斥資約800多萬元購入1伙兩房單位作投資收租，稱看好項目鄰近港鐵錦上路站，且屬低密度住宅，認為有一定潛力。他透露未有考慮市場上其他新盤，早前有入票柏瓏I惟未能中籤，最終抽至第3次才成功。對於樓市走勢，他指出對香港有信心。