錦上路新盤｜柏瓏II吸引投資客入市 睇好前景+交通方便

一手市場焦點項目、由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏II，今日(20日)進行首輪銷售428伙，吸引不少買家一早等候揀樓，當中不乏柏瓏I向隅客及投資者。
8號籌朱先生：擲千萬買兩房套投資
是次抽中8號籌的朱先生，斥資約1,000萬元購入1伙兩房套單位作投資，睇好該區未來發展潛力及交通配套漸趨完善，加上價錢合理，之前曾入票柏瓏I未能中籤，今次好好彩抽中較前號碼。本港樓市仍充斥美國加息等不明朗因素，不過他稱自己入市前已經考慮，同時亦有睇市場上其他項目，比較之下認為柏瓏II的周邊環境、未來發展等較好，故最終決定入票認購。
孫先生：入市對香港有信心
居住於屯門的孫先生是次斥資約800多萬元購入1伙兩房單位作投資收租，稱看好項目鄰近港鐵錦上路站，且屬低密度住宅，認為有一定潛力。他透露未有考慮市場上其他新盤，早前有入票柏瓏I惟未能中籤，最終抽至第3次才成功。對於樓市走勢，他指出對香港有信心。
陳永傑：首輪沽清機會大 大手客1447萬掃2伙
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，柏瓏II屬鐵路盤，有交通優勢，加上位處北部都會區，前景亮麗，且開價克制，吸引用家及投資客。項目上一期售出超過99%，幾近沽清，向隅者眾。他說，今日柏瓏II買家出席情況依然踴躍，全屬實客，中原客戶出席率達80%至90%，料首批單位全數沽清機會大，預計發展商會趁勢盡推餘下單位。截至今早10時，中原錄到一組買家連購兩伙，包括1伙一房及1伙兩房單位，以即供價計涉資共約1,447萬元。
陳永傑指，市況方面，本月二手交投氣氛有所回落，成交量比上月下跌一半，主要是受到美國加息、股市波動、業主叫價提高等影響，而一手市場百花齊放，新盤開價克制，仍然有「疫情價」，買家最得益，吸引購買力轉投一手。他續指，本月至今一手成交暫錄約660宗，計及柏瓏II今天400多伙，本月成交量已經超越上月全月，創半年新高，預計全月一手成交量可達1,500至2,000宗，續創半年高。