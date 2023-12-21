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地產
2023-12-21 17:22:18

錦繡花園連錄成交！長情業主帳賺10倍 另一業主要蝕使費走｜二手樓成交

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錦繡花園連錄成交！長情業主帳賺10倍 另一業主要蝕使費走｜二手樓成交

錦繡花園12月暫錄約3宗成交。（資料圖片）

市場焦點落於一手，近日二手交投較淡靜，不過元朗大型洋房屋苑錦繡花園新近連錄成交，當中有長情業主即使劈價160萬沽貨，帳面仍獲利10倍；另一業主入市僅3年，最終「明賺實蝕」離場。

造價險守「9球」關

中原地產新界北豪宅第四分行副分區營業經理羅偉蓮表示，錦繡花園12月暫錄約3宗成交，屋苑J1街雙號屋，實用面積約848方呎，10月時開價約1,060萬元，放盤兩個月，累減160萬元或約15%，至900萬元沽出，呎價約10,613元。

羅偉蓮透露，新買家為區內換樓客，見該區居住環境舒適，樓價已大幅回落，單位價錢合理，即決定購入單位自用。據了解，原業主於1989年以82萬元購入單位，持貨約34年，是次沽出單位帳面獲利約818萬元，單位期內升值約10倍。

外區客斥1038萬承接單號屋

中原地產新界北豪宅區域營業經理譚秀琼指，屋苑松濤南單號屋，實用面積約902方呎，議價後以1,038萬元易手，呎價約11,508元。

譚秀琼續指，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，單位可望池塘景觀，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2020年以998萬元購入上址，持貨約3年，現轉手帳面僅賺40萬元，單位期內升值約4%。計及使費，料倒蝕約17萬元離場。

即睇元朗錦繡花園放盤(HOUSE730)

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