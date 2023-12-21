錦繡花園連錄成交！長情業主帳賺10倍 另一業主要蝕使費走｜二手樓成交

市場焦點落於一手，近日二手交投較淡靜，不過元朗大型洋房屋苑錦繡花園新近連錄成交，當中有長情業主即使劈價160萬沽貨，帳面仍獲利10倍；另一業主入市僅3年，最終「明賺實蝕」離場。

造價險守「 9 球」關

中原地產新界北豪宅第四分行副分區營業經理羅偉蓮表示，錦繡花園12月暫錄約3宗成交，屋苑J段1街雙號屋，實用面積約848方呎，10月時開價約1,060萬元，放盤兩個月，累減160萬元或約15%，至900萬元沽出，呎價約10,613元。

羅偉蓮透露，新買家為區內換樓客，見該區居住環境舒適，樓價已大幅回落，單位價錢合理，即決定購入單位自用。據了解，原業主於1989年以82萬元購入單位，持貨約34年，是次沽出單位帳面獲利約818萬元，單位期內升值約10倍。