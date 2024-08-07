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地產
2024-08-07 14:22:43

錦繡花園雙號屋818萬易主 38年升值19倍｜二手樓成交

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元朗大型洋房屋苑錦繡花園，最新錄雙號屋三房戶大賺成交個案。

元朗大型洋房屋苑錦繡花園，最新錄雙號屋三房戶大賺成交個案。

元朗大型洋房屋苑錦繡花園錄大額獲利成交。利嘉閣地產錦繡及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄稱，最新促成錦繡花園J2街雙號屋易手，單位實用面積848方呎，另設花園面積約928方呎，為三房間隔。新買家睇中屋苑環境舒適，單位間隔實用，睇樓後即與業主議價洽購，而單位原叫價888萬元，最終以818萬元成交，折合實用面積呎價9,646元。據悉，原業主早於1986年以約40.5萬元買入單位，持貨38年轉手，帳面大賺約777.5萬元，期內物業升值逾19倍。他補充，錦繡花園本月至今暫錄約4宗成交，現有放盤約150個，最低入場費由約898萬元起。
即睇元朗錦繡花園放盤(HOUSE730)

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