鍾情荃灣中心！Ken Sir呂宇健4日兩度出手 見單位「低水」主動俾多3萬入手｜二手樓成交

近期活躍於短炒買賣的投資者呂宇健(Ken Sir)鍾情荃灣上車屋苑荃灣中心，市場消息指，最新再斥273萬元入手該屋苑一個銀主盤，為四日內第二度入市荃灣中心單位。

上述成交單位為荃灣中心18座中層F室，實用面積約329方呎，原則一房間隔，屬銀主盤。據悉，銀主於今年1月份開價305萬元放盤，其後降價35萬元至270萬元，即獲多組買家出價，最終以273萬元沽出，呎價約8,298元，單位累減32萬元或約10.5%。

低銀行估價最多近 12%

據區內代理透露，新買家為Ken Sir呂宇健，有見單位「低水」，主動俾多3萬元促成交易。據銀行網上估價介乎292萬至309萬元，可見最新成交價較估價低6.5%至11.7%。至於原業主在2005年以約103.8萬元購入單位，持貨約20年，是次轉售帳面獲利169.2萬元，單位期內升值約1.6倍。