鐵路新盤｜瑜一下周接力登場 主攻兩房

3月全新盤攻勢持續，最新有市區鐵路盤登場。華懋集團與港鐵(066)合作的何文田站上蓋瑜一部署月內推售，全盤分3期發展，共提供844伙，均已獲批預售樓花同意書；其中第1B期涉183伙，當中兩房佔全盤近七成，最快本周上載售樓說明書及開放示範單位。
華懋銷售總監封海倫表示，第1B期有機會下周公布首張價單，按一手例須涉全盤20%單位計算，即不少於37伙。她指，項目位處傳統豪宅區，同時坐落何文田站上蓋，定價會參考何文田附近新盤、九龍塘及港島南區的豪宅售價；至於瑜一第1A期及第1C期則有機會於年內推售。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，第1B期單位實用面積336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房單位，佔123伙；三房涉46伙，而一房及四房則分別提供10伙及4伙。項目預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。
飛揚第2期鐵定下周開價
長江實業集團(1113)與新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期預告最快本周上載售樓說明書。長實營業部助理首席經理楊桂玲指，短期內開放示範單位，並鐵定下周公布首張價單，首批料不少於80伙，當中包括第5座高層向東南、眺望欣澳灣海景單位。
恒地3盤 周五及周六共推售22伙
新盤餘貨亦加快銷售步伐，恒基地產(012)旗下3個項目於周五及周六推售合共22伙。其中大角咀利奧坊．壹隅周五發售10伙，提供最高8%折扣優惠，折實價477.66萬至666.81萬元，折實呎價21,169至24,515元。同系西灣河THE HOLBORN推出6伙同日發售，提供最高5%折扣優惠，折實價632.22萬至1,292.95萬元，折實呎價24,991至28,607元。
另同系西半山CAINE HILL周六推售6伙，最高3%折扣優惠，折實價600.33萬至844.09萬元，折實呎價30,473至33,689元。