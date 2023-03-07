鐵路新盤｜瑜一下周接力登場 主攻兩房

3月全新盤攻勢持續，最新有市區鐵路盤登場。華懋集團與港鐵(066)合作的何文田站上蓋瑜一部署月內推售，全盤分3期發展，共提供844伙，均已獲批預售樓花同意書；其中第1B期涉183伙，當中兩房佔全盤近七成，最快本周上載售樓說明書及開放示範單位。

華懋銷售總監封海倫表示，第1B期有機會下周公布首張價單，按一手例須涉全盤20%單位計算，即不少於37伙。她指，項目位處傳統豪宅區，同時坐落何文田站上蓋，定價會參考何文田附近新盤、九龍塘及港島南區的豪宅售價；至於瑜一第1A期及第1C期則有機會於年內推售。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，第1B期單位實用面積336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房單位，佔123伙；三房涉46伙，而一房及四房則分別提供10伙及4伙。項目預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。