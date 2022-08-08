鐵路新盤｜華懋何文田站第I期命名為瑜一 主打兩房及三房

市區焦點鐵路全新盤登場，華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第I期，今日(8日)正式命名為瑜一(IN ONE)，將分三期發展，其中瑜一第IA期涉447伙，最快月內推售。

華懋銷售總監封海倫表示，瑜一將分IA、IB及IC期發展，合共提供844伙，其中IA期已申請預售樓花同意書，預計月內可獲批，屆時隨即推出市場，暫備有3個示範單位。單位定價方面，她透露會參考九龍豪宅區、市區新鐵路上蓋物業如九龍站及黃竹坑港島南岸等。

第IA 期提供 447 伙

華懋銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一第IA期由2座住宅大樓組成，提供447伙，單位戶型涵蓋一房至四房，另設限量特色戶，單位實用面積由311至1,615方呎，當中主打兩房，佔192伙，面積介乎425至597方呎；其次為三房，佔172伙，面積介乎889至1,145方呎；而一房佔75伙，面積介乎311至364方呎；另四房佔8伙，面積介乎1,515至1,615方呎。項目預計入伙日期為2024年7月26日，樓花期長約24個月。

IN ONE 代表都會核心優逸與身心靈豐盛

至於項目名稱意思，封海倫解釋，「瑜」意指煥發光芒，溫潤而澤的美玉，象徵高貴和純潔；「一」代表項目承傳豐盛的氣質，成就獨一無二的居所。同時名字亦與「如一」同音，表示在生活中追求身、心、靈平衡的初心，始終如一。而英文名稱「IN ONE」則代表都會核心的優逸與身、心、靈的豐盛，兩者結合，象徵項目為城中豐盛的矜貴地標。