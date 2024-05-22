鐵路新盤｜PARK SEASONS次輪454萬入場

今個周末繼續有鐵路新盤開賣，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」於過去周日加推3號價單共90伙後，落實周六次輪發售154伙，折實價由454.6萬元起，折實平均呎價14,997元；將於周五截票。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，發售單位涵蓋79伙一房及75伙兩房，實用面積283至496方呎。扣除最高12%折扣，折實價454.6萬至777.9萬元，折實呎價14,018至18,840元，以折實價計算，約49%單位低於500萬元，約88%單位低於700萬元。入場單位為2A座9樓E室一房，實用面積322方呎，折實價454.6萬元，折實呎價14,118元。