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地產
2024-05-22 04:29:44
日報

鐵路新盤｜PARK SEASONS次輪454萬入場

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PARKSEASONS 黃光耀

黃光耀(右)稱，SEASONS系列迄今售出722伙。

今個周末繼續有鐵路新盤開賣，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」於過去周日加推3號價單共90伙後，落實周六次輪發售154伙，折實價由454.6萬元起，折實平均呎價14,997元；將於周五截票。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，發售單位涵蓋79伙一房及75伙兩房，實用面積283至496方呎。扣除最高12%折扣，折實價454.6萬至777.9萬元，折實呎價14,018至18,840元，以折實價計算，約49%單位低於500萬元，約88%單位低於700萬元。入場單位為2A座9樓E室一房，實用面積322方呎，折實價454.6萬元，折實呎價14,118元。

黃光耀表示，「SEASONS」系列迄今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。

即睇將軍澳 日出康城第12B期「PARK SEASONS」最新資訊

MIAMI QUAY I三房呎售2.5萬

由會德豐、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作啟德「MIAMI QUAY I」昨沽出1座10樓A室，三房一套連工作間連洗手間間隔，實用面積716方呎，成交價1,790.4萬元，呎價25,006元。該盤自現樓登場後，約一星期速售23伙，套現逾2.83億元。

即睇啟德 MIAMI QUAY I最新資訊

天晉兩房6年貶值15%

二手市場頻現蝕讓個案，利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳天晉6座極高層D室兩房，實用面積536方呎。原開價980萬元，終以923萬元易手，呎價17,220元。原業主2018年以1,092萬元入市，持貨6年帳蝕169萬元或15.5%。

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至於半新樓業主蝕幅則更深，市傳北角海璇5A座極高層B室一房，實用面積378方呎，以1,068萬元沽出，呎價28,254元。原業主2018年以1,848.17萬一手買入單位，持貨6年帳面損失780.17萬元或42.2%。

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