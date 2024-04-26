鐵路新盤｜The YOHO Hub II下周開價 最少188伙

他透露，同系中半山帝景園月內累沽25伙，套現逾14億元，平均每伙成交價逾5,600萬元，有買家連購2伙。

陳漢麟表示，首張價單期望涵蓋不同戶型，考慮設不同付款計劃助買家上車或換樓，現樓示範單位部署下周對外開放。項目設有4個連裝修及家具示範單位，涵蓋兩房及三房戶型。

鐵路新盤排隊應市！以現樓形式出擊的新鴻基地產(016)旗下港鐵(066)元朗站新盤「The YOHO Hub II」，一連兩日開放現樓單位及會所予傳媒參觀。新地代理總經理陳漢麟預告，最快下周公布首張價單，會先推出第8座單位應市，料不少於188伙。

朗賢峯首輪超額近28倍

鷹君集團(041)與港鐵合作的何文田站上蓋新盤「朗賢峯」第IIB期率先明日首輪開售260伙，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指，項目截收逾7,500票，超額近28倍。首輪銷售入場單位為6B座2樓C室一房，實用面積388方呎，折實價688.7萬元，折實呎價17,750元。

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凱柏峰III周日開賣147伙

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵合作的將軍澳日出康城「凱柏峰III」敲定周日以先到先得形式發售147伙，包括於周二新加推的4號價單內全數70伙。

該70伙主要涵蓋高層山景兩房及三房套加儲物室單位，扣除最高14%折扣及4.5%利息補貼後，折實價約582.38萬至約1,280.98萬元，折實呎價16,626至17,816元，折實平均呎價17,240元。發展商表示，是次屬原價加推。

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