鐵路盤保值光環褪色 一房減價90萬甩手 8年貶值近6%｜二手市況

本港樓價跌勢未止，二手業主信心轉弱，鐵路盤保值光環亦見褪色。市場消息指，港鐵南昌站屋苑匯璽2A期2B座中層J室，實用面積約381方呎，一房間隔，坐向東北，外望樓景。原開價800萬元，放盤約5個月，議價後以710萬元獲區內首置客承接，累減90萬元或約11.3%，呎價約18,635元。據悉，原業主於2017年以約751.8萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面虧損約41.8萬元，單位期內貶值約5.6%。 朗屏 8 號兩房創屋苑新低價沽 中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元旦日(1日)元朗區連錄5宗二手買賣，其中港鐵朗屏站屋苑朗屏8號3座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔。

據了解，原叫價575萬元，減價10萬元或約1.7%，至565萬元沽出，造價創屋苑兩房單位新低，呎價約11,507元。原業主於2016年以651.6萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面損失86.6萬元，單位期內跌價約13.3%。

屯門瓏門錄今年二手首宗蝕讓 2025年二手市場首宗蝕讓交投料屬港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門，市場消息指，該屋苑1座中層A室，實用面積約718方呎，三房間隔，以1,050萬元易手，呎價約14,624元。 據悉，買家為區內客，趁元旦日再次睇樓，最後議價成交購入單位。原業主於2016年以約1,058萬元購入單位，持貨約9年，現轉售帳面蝕8萬元。翻查資料，同座中層A室，實用面積同約718方呎，去年6月以1,076.8萬元售出，現相隔約半年同類型單位造價微跌2.5%。