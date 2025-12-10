鐵路盤冧價！上車客522萬買兩房 原業主7年慘輸24%離場｜二手樓成交

減息後帶動入市氣氛，鄰近港鐵火炭站的銀禧花園錄得本月首宗成交，惟原業主持貨約7年，帳面勁輸166萬元或約24%沽貨離場。

中原地產大圍柏傲莊第一分行分區營業經理范家豪表示，銀禧花園4座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔。原叫價約528萬元，日前議價後以522萬元沽出，呎價約10,482元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定承接單位自用。原業主於2018年以約688萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕約166萬元，物業期內貶值約24.1%。