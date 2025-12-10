鐵路盤冧價！上車客522萬買兩房 原業主7年慘輸24%離場｜二手樓成交

減息後帶動入市氣氛，鄰近港鐵火炭站的銀禧花園錄得本月首宗成交，惟原業主持貨約7年，帳面勁輸166萬元或約24%沽貨離場。
中原地產大圍柏傲莊第一分行分區營業經理范家豪表示，銀禧花園4座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔。原叫價約528萬元，日前議價後以522萬元沽出，呎價約10,482元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定承接單位自用。原業主於2018年以約688萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕約166萬元，物業期內貶值約24.1%。
資料顯示，銀禧花園位於火炭樂景街2-18號，1985年入伙，共有9座，提供2,259個單位。
將軍澳中心兩房4年轉手輸58萬
鄰近港鐵將軍澳站的將軍澳中心新近亦錄得蝕讓成交，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪指，最新促成將軍澳中心9座中低層F室交投，實用面積約406方呎，採兩房間隔，單位坐向西北方，擁開揚都市景，以652萬元易手，呎價約16,059元。
關偉豪稱，原業主於2021年以約710萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位帳面損失58萬元，單位期內跌價約8.2%。
資料顯示，將軍澳中心位於將軍澳唐德街，鄰近港鐵將軍澳站，2002年入伙，分為3期共有12座，提供4,542個單位。