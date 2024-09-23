鐵路盤冧價！屯門瓏門三房套呎價失守1.3萬 同類造價2年間大跌23%｜二手市況

本港銀行宣布減息後，二手似乎出現「旺市不旺價」，鐵路盤更出現低價及蝕讓成交。港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門最新有三房套以820萬元沽出，屬同類近年新低價，呎價更失守1.3萬元關口，相比同類單位2年前造價更大跌逾兩成。

市場消息指，瓏門1期5座低層J室，實用面積約646方呎，套三房設計，以820萬元易手，呎價約12,693元。資料顯示，低一層J室於2022年以約1,070萬元成交，即是次成交價大跌250萬元或約23.4%。

美孚新邨三房 5 年貶值三成

中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平指，藍籌屋苑美孚新邨3期百老匯街63號中高層D室，實用面積約657方呎，三房間隔，坐向北，外望內街景，最新以618萬元售出，呎價約9,406元。