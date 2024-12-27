鐵路盤難逃蝕讓厄運 大圍柏傲莊入市1年帳輸半成離場｜二手市況

二手市況淡靜下，向來被視為防守力較強的鐵路屋苑，業主為求沽貨亦難逃蝕讓厄運。港鐵大圍站上蓋屋苑柏傲莊最新錄得一宗蝕讓成交，中原地產大圍圍方分行高級分行經理邱皓文表示，單位為1期3A座低層E室，實用面積約358方呎，一房間隔。原開價750萬元，最後以738萬元易手，呎價約20,615元。

據了解，原業主於2023年以776.3萬元購入單位，持貨約1年，現轉售帳面損失38.3萬元，單位期內跌價近5%。

元朗朗城滙兩房 6 年蒸發百萬

市場消息指，港鐵朗屏站屋苑朗城滙1座低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔。原叫價670萬元，最終以610萬元沽出，呎價約12,348元。