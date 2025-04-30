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地產
2025-04-30 17:23:37

長實啟德Victoria Blossom「花語海」分三期發展 首兩期短期推出 共涉723伙｜新盤登場

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長實啟德Victoria Blossom「花語海」分三期發展 首兩期短期推出 共涉723伙｜新盤登場

長實啟德「Victoria Blossom」今日(30日)公布項目中文名稱，命名為「花語海」。

4月踏入尾聲，發展商積極部署5月份推出全新盤。長江實業集團(1113)旗下啟德「Victoria Blossom」今日(30)公布項目中文名稱，命名為「花語海」，第1期及第2期均已獲批預售樓花同意書，合共提供723伙，預計短期內推售。

長實營業部首席經理郭子威表示，「花語海」第2期獲批預售樓花同意書時間較集團預期中快，項目售樓說明書及示範單位已準備就緒，為讓買家了解項目各項優點，香港及內地的推廣工作亦會陸續展開，目標第二季內推出。

長江實業營業經理詹勳榮稱，「花語海」分為三期發展，合共提供1,005伙。當中第1期提供307伙，第2期提供416伙；兩期由6座住宅大樓組成，單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房。項目的第3期則待首兩期推售後再安排申請預售。

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長實啟德Victoria Blossom「花語海」分三期發展 首兩期短期推出 共涉723伙｜新盤登場 長實啟德Victoria Blossom「花語海」分三期發展 首兩期短期推出 共涉723伙｜新盤登場

長實趙國雄：維持年內樓價5%升幅預測

項目定價方面，長實執行董事趙國雄表示，香港樓市價錢非常透明，若參考市場上享有維港景觀的單位，成交呎價介乎約3萬至4萬元不等，重申項目仍未定價，集團每次推盤都是緊貼市場，讓買家買得開心。面對啟德新盤供應較多，他稱，「花語海」的質素及地理位置與其他樓盤不同，不能作直接比較。

本港一手供應量仍見高企，被問及對項目銷售會否有影響，趙國雄稱，年初已指出樓市今年表現會比去年活躍，整體房屋供應的確仍然有待消化，但「花語海」的樓花期相對較長，故不會與目前庫存單位直接造成競爭，反而有助買家進行更靈活財務安排。此外，庫存單位以小型單位為主，而項目主打兩房及三房，相信可受市場歡迎，認為現在是合適的推盤時機。

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至於中美貿易戰方面，他稱已不再是市場最擔心的問題，帶來的影響相信可在幾個月內塵埃落定；而且香港有背靠祖國優勢，料不會有太大影響。他認為，本港經濟逐漸穩定復甦，今年樓市交投亦見增加，仍然維持年初的預測，今年整體樓市有約5%的升幅。

即睇長實Victoria Blossom花語海最新資訊 (House730)

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