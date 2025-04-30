長實啟德Victoria Blossom「花語海」分三期發展 首兩期短期推出 共涉723伙｜新盤登場

4月踏入尾聲，發展商積極部署5月份推出全新盤。長江實業集團(1113)旗下啟德「Victoria Blossom」今日(30日)公布項目中文名稱，命名為「花語海」，第1期及第2期均已獲批預售樓花同意書，合共提供723伙，預計短期內推售。 長實營業部首席經理郭子威表示，「花語海」第2期獲批預售樓花同意書時間較集團預期中快，項目售樓說明書及示範單位已準備就緒，為讓買家了解項目各項優點，香港及內地的推廣工作亦會陸續展開，目標第二季內推出。 長江實業營業經理詹勳榮稱，「花語海」分為三期發展，合共提供1,005伙。當中第1期提供307伙，第2期提供416伙；兩期由6座住宅大樓組成，單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房。項目的第3期則待首兩期推售後再安排申請預售。

長實趙國雄：維持年內樓價 5% 升幅預測 項目定價方面，長實執行董事趙國雄表示，香港樓市價錢非常透明，若參考市場上享有維港景觀的單位，成交呎價介乎約3萬至4萬元不等，重申項目仍未定價，集團每次推盤都是緊貼市場，讓買家買得開心。面對啟德新盤供應較多，他稱，「花語海」的質素及地理位置與其他樓盤不同，不能作直接比較。 本港一手供應量仍見高企，被問及對項目銷售會否有影響，趙國雄稱，年初已指出樓市今年表現會比去年活躍，整體房屋供應的確仍然有待消化，但「花語海」的樓花期相對較長，故不會與目前庫存單位直接造成競爭，反而有助買家進行更靈活財務安排。此外，庫存單位以小型單位為主，而項目主打兩房及三房，相信可受市場歡迎，認為現在是合適的推盤時機。