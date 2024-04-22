長實大劈價！「七折」推名日．九肚山四房樓王 即睇現樓示位(有片)｜沙田新盤

項目同步更新價單，將9伙定價大劈23%至32%，其中3伙劈價逾三成。劈價最多單位為第2座3樓C室，原定價2,789.3萬元，現減至1,909.1萬元。扣除最高折扣15%後，折實售價1,622.7萬元，折實呎價13,236元，亦是該批呎價最低單位。

長江實業集團(1113)再七折賣樓！旗下沙田新盤「名日·九肚山」今日(22日)公布最新部署，長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目推出15伙「高尖系列」樓王單位於五一假期發售，全數位於第二座C室，實用面積1,126方呎，均屬四房雙套間隔。其中9伙低層單位將於下周三(5月1日)以價單形式推售，另外6伙將於下周四(5月2日)以招標形式推售，包括1伙連平台特色單位及5伙高層單位。

長江實業營業經理詹勳榮表示，是次新增「高尖才俊滴滴金」付款計劃，提供照售價減3.75%折扣。買家若選用該計劃入市，首期需支付樓價5%，期後於60日內及往後每30日內繳付樓價0.5%直至付清樓價5%；另餘下90%則於360日內繳付。項目亦為買家提供多項置業優惠，包括代繳印花稅、自選先租後付車位認購以及價值48萬元的傢俱禮券。

詹勳榮稱，項目是次首度開放1伙第二座C室現樓示範單位率先予傳媒參觀，並將於本周五(26日)起開放予公眾參觀。該單位為第二座21樓C室，實用面積1,226方呎，四房雙套連工作間間隔，樓高3.15米，客飯聽長約24呎，闊約12呎，主人房擁U型三邊玻璃窗，飽覽沙田馬場及城門河等景觀。

郭子威表示，是次推出的單位以項目位置、質素非常適合各地高端人才，集團亦將陸續在深圳、廣州及上海、北京等地舉行路演和推介會，料將帶動項目內地買家比例上升。

據悉，「名日·九肚山」截止目前累沽194伙，套現逾29億元。全盤共提供266伙，包括22間洋房及位於雙子大樓內的244伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由479至1,226方呎。

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