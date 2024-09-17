長實料下月出擊 BLUE COAST II預告市價開賣

美國本周議息，發展商積極部署落實減息後的推盤大計。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」提供558伙，戶型涵蓋兩房至四房，最快下月開售。長實執行董事趙國雄稱，項目會以市價發售，不擔心早前向同系新盤撻訂買家追收重售差價，會影響今期銷情。

趙國雄指，今期已籌備多月，定價屬市場可接受水平，強調絕不會囤積居奇。他估計美國首次減息0.25厘機會較高，若一如預期減息，市場氣氛將轉趨樂觀，對樓市絕對有正面影響。他相信，本港樓價已差不多見底，再跌機會及空間不大，發展商亦不願「蝕本賣樓」，現時「樓價低咗，市場上樓盤選擇多咗」，認為是買家入市的好時間。

長實營業部首席經理郭子威表示，項目昨正式委託各大地產代理宣傳，首輪開售有機會下月進行。長實營業部助理首席經理楊桂玲說，今期單位主打兩房及三房，戶型較上期更多元化；而上期第3B期累沽571伙，套現108億元。

