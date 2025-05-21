長實新加坡豪宅Perfect Ten獲最佳公寓/住宅項目類別五星大獎

由長江實業集團(1113)發展的新加坡豪宅物業「Perfect Ten」，於日前在泰國舉行的2025-2026年度亞太區房地產大獎(2025-2026Asia Pacific Property Awards)中獲頒「新加坡最佳公寓/住宅項目類別五星大獎」(Best Apartment/Condominium Development Singapore)。

長實發展部高級策劃經理梁仲平表示，對於「Perfect Ten」獲得亞太區地產業界專家的嘉許，集團感到十分欣喜。「Perfect Ten」的設計理念著重體現自然與奢華、宏偉與實用，以及大膽創新與以人為本的和諧配合，這次得獎相信將為新加坡的高端住宅質素提升至更高層次。

「Perfect Ten」位於新加坡第10郵區的武吉知馬黃金地段，鄰近武吉知馬自然保護區(Bukit Timah Nature Reserve)及著名購物區烏節路(Orchard Road)，由兩幢樓高24層的雙子大廈組成，住宅大廈以人字形排列，增強自然通風與採光，並為單位提供無阻擋的寬闊視野。透過巧妙地結合三種不同色調的玻璃幕牆以及鑲嵌金色反光玻璃的陽台，「Perfect Ten」的外觀會隨日光與天氣條件呈現千變萬化的效果，視覺效果獨具匠心。